Батько Ф'юрі назвав наступного короля боксу після Усика

Батько Тайсона Ф'юрі, Джон, висловив свою думку про Олександра Усика. Він сказав, хто буде наступним королем боксу після українського боксера.

Наразі Олександр Усик очолює кілька рейтингів найкращих боксерів сучасності. Наразі український боксер залишається одним з найкращих.

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Хто буде наступним королем боксу

Батько Тайсона Ф'юрі вважає, що це буде Агіт Кабаєл, оскільки він є небезпечним боксером, пише 24 канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Мені подобається його робота, він спокійний та зібраний. Мені подобається цей боксер, так, є ще Джозеф Паркер, але його час вже минув, він втратив свій титульний шанс,

– сказав Джон Ф'юрі.

Довідка. У двох останніх боях українець рішенням суддів здолав Тайсона Ф'юрі.

Відзначимо, що 19 липня на лондонському "Вемблі" запланований реванш Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.