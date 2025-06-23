Чемпіон світу назвав футболіста, який заслуговує на "Золотий м'яч": це не Ямаль

Колишній нападник Барселони Педро Родрігес назвав футболіста, який заслуговує отримати "Золотий м'яч-2025". На диво, він назвав не Ламіна Ямаля.

Педро Родрігес назвав найкращого півзахисника в світі станом на зараз. Він вважає, що саме цей футболіст повинен отримати "Золотий м'яч", пише 24 канал з посиланням на Mundo Deportivo.

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Хто має отримати нагороду

Родргес вважає, що володарем "Золотого м'яча-2025" має стати Педрі з Барселони.

Звісно, я б віддав Педрі перше місце. Після нього – Ламін Ямаль. Можливо, серед інших кандидатів – Дембеле або Рафінья, але мені б дуже хотілося, щоб виграв саме Педрі,

– сказав Педро Родрігес.

Він також зазначив, що для них честь мати ще одного тенеріфця й канарця в еліті футболу, який грає з честю, показує зразкову поведінку та завжди віддається на полі сповна. Педро додав, що для нього немає сумнівів, що Педрі найкращий на своїй позиції у всьому світі.

Педро Родрігес є чемпіоном світу та Європи у складі збірної Іспанії, а також триразовим переможцем Ліги чемпіонів з Барселоною.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Педрі зіграв 59 матчів за Барселону, у яких забив 6 голів і віддав 8 асистів.

Нагадаємо, що у травні 2025 року Педрі побив історичний рекорд Ліонеля Мессі.