Ф'юрі назвав боксерів, які домінуватимуть на ринзі у майбутньому

Британський боксер Тайсон Ф'юрі назвав найкращих молодих боксерів на свою думку. Він вважає, що вони домінуватимуть в боксі.

В ніч на 22 січня відбувся вечір боксу, головною подією якого став реванш Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Хто домінуватиме у боксі у майбутньому

"Циганський король" виділив лише двох молодих боксерів, пише 24 канал з посиланням на TNT Sports.

Мозес Ітаума та Нік Болл, ці хлопці є діамантами,

– сказав Тайсон Ф'юрі.

Відзначимо. що після поразки від Олександра Усика британський боксер може зустрітися з Ентоні Джошуа, який у вересні 2024 року програв нокаутом Даніелю Дюбуа.

Також "Циганському королю" приписують можливий бій з Володимиром Кличком.