Донецький Шахтар зіграв номінально домашній поєдинок 5-го туру Ліги чемпіонів. На стадіоні у Лондоні зібралася зіркова компанія.

Підопічні Арди Турана зазнали третьої поразки поспіль в основному раунді Ліги чемпіонів. З трибун за цим спостерігало чимало відомих в Україні осіб, пише 24 Канал.

Хто з відомих прийшов на матч Шахтаря

Уже традиційно у цьому сезоні з’явився на "Стемфорд Бридж" президент клубу Рінат Ахметов. Компанію йому склали Дмитро Гордон та Олександр Усик з дружинами.

Під час гри проти Фенербахче (0:1) дещо несподівано в об’єктив камер потрапив третій президент України Віктор Ющенко. Раніше колишнього голову нашої держави на домашніх матчах "гірників" у Лондоні не спостерігали.

Гості матчу Шахтар – Фенербахче / Фото з instagram.com/gordondmytro

Відсутніми з-поміж гостей у президентській ложі були футболіст Тоттенгема Михайло Мудрик та президент УАФ Андрій Шевченко, які 14 жовтня разом були на поєдинку проти АЕКа (3:1). Зазначимо, що відтоді з’явилися серйозні публічні непорозуміння між футболістом та керівництвом УАФ.

Нещодавно у ЗМІ з’явилося припущення, хто може стояти за скандалом і чому він виник.

Яке становище Шахтаря у Лізі чемпіонів

Поразка від Фенербахче залишає "гірників" наразі поза топ-24 команд, які потраплять у плей-оф.

Наступний матч команда Арди Турана проведе в УПЛ. Там в останній день осені донеччани приймуть Буковину. Старт гри на "Львів-Арені" заплановано о 18:00 за київським часом.

У Лізі чемпіонів на український колектив очікує виїзд до Братислави, де його опонентом буде місцевий Слован. Матч розпочнеться 9 грудня о 19:45 за київським часом.