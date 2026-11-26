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Подопечные Арды Турана потерпели третье поражение подряд в основной стадии Лиги чемпионов. С трибун за этим наблюдали многие известные в Украине люди, пишет 24 Канал.

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Кто из знаменитостей пришел на матч Шахтера

Уже традиционно в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" появился президент клуба Ринат Ахметов. Ему составили компанию Дмитрий Гордон и Александр Усик с женами.

Во время игры против Фенербахче (0:1) несколько неожиданно в объектив камер попал третий президент Украины Виктор Ющенко. Ранее бывшего главу нашего государства на домашних матчах "горняков" в Лондоне не видели.

Гости матча Шахтер – Фенербахче / Фото с instagram.com/gordondmytro

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Среди гостей в президентской ложе отсутствовали футболист Тоттенхэма Михаил Мудрик и президент УАФ Андрей Шевченко, которые 14 октября вместе присутствовали на матче против АЕКа (3:1). Отметим, что с тех пор возникли серьезные публичные разногласия между футболистом и руководством УАФ.

Недавно в СМИ появились предположения о том, кто может стоять за скандалом и почему он возник.

Каково положение Шахтера в Лиге чемпионов

Поражение от Фенербахче оставляет "горняков" вне топ-24 команд, которые попадут в плей-офф.

Следующий матч команда Арды Турана проведет в УПЛ. Там в последний день осени дончане примут "Буковину". Начало матча на "Львов-Арене" запланировано на 18:00 по киевскому времени.

В Лиге чемпионов украинскую команду ждет выезд в Братиславу, где ее соперником станет местный Слован. Матч начнется 9 декабря в 19:45 по киевскому времени.