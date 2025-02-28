Тепер відбудеться цей бій, – Чісора безапеляційно назвав наступного суперника Усика
- Дерек Чісора заявив, що наступним суперником Олександра Усика стане Даніель Дюбуа після скасування поєдинку британця з Паркером.
- Битва за абсолютний чемпіонський титул може відбутися вже влітку, і це буде реванш, адже Усик вже перемагав Дюбуа в серпні 2023 року.
У суботу, 22 лютого, в Ер-Ріяді відбувся вечір боксу. Однією з його головних подій мав стати бій між Джозефом Паркером і Даніелем Дюбуа.
Переможець цього поєдинку мав стати не тільки чемпіоном світу за версією IBF, а й наступним суперником Олександра Усика в битві за абсолют. Однак в останній момент поєдинок зірвався через хворобу "Динаміта" й титул залишився в нього.
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Битві за абсолют бути
Дерек Чісора розповів, хто ж тепер стане наступним опонентом українця після форс-мажору. Він заявив, що володар поясів WBA, WBO та WBC проведе поєдинок із Даніелем Дюбуа, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.
"Дюбуа поб'ється з Усиком. Тепер відбудеться цей бій. Усі мають це зрозуміти. Матчмейкери більше не намагаються влаштувати бій Дюбуа з Паркером.
Британська боксерська рада контролю більше нічого про це не говорить. Дюбуа – хлопець, який виписує чеки", – заявив Чісора.
До слова. Також про бажання провести цей бій заявляли вже й обидві команди боксерів. За інсайдерською інформацією, битва за абсолют може відбутися вже влітку.
Нагадаємо, що Даніель Дюбуа й Олександр Усик вже билися між собою. У серпні 2023 року українець нокаутував свого суперника у дев'ятому раунді.