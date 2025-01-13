Хейні вже обрав собі майбутніх суперників: він проведе реванш проти скандального боксера
Девін Хейні вже обрав собі наступних суперників після повернення на ринг. У 2025 році боксер проведе два поєдинки.
Нещодавно Девін Хейні анонсував своє повернення на ринг. Боксер проведе перше протистояння у березні 2025 року.
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Хто стане суперником Хейні
Боксер обрав двох найімовірніших суперників, з якими зустрінеться на рингу у 2025 році, пише 24 канал з посиланням на The Stomping Ground.
Американець зазначив, що ще не знає суперника саме на березень. Однак Туркі розробив для нього план.
У 2025 році мають відбутися мої бої з Раяном Гарсією та Теофімо Лопесом. Я думаю, що вони відбудуться, і, як я вже сказав, я з нетерпінням чекаю 2025 року,
– сказав Хейні.
Він також додав, що бій з Гарсією має знаки питання і це незавершена справа.
Нагадаємо, що в квітні 2024 року Девін Хейні сенсаційно програв Раяну Гарсії, однак незабаром у Раяна виявили позитивні допінг-проби. Попри це результати першого бою не анулювали.