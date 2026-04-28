Суркіс визначився з планами щодо тренера Динамо: яка подальша доля Костюка

Київське Динамо проводить не надто вдалий сезон 2025 – 2026. Команда вже випала з чемпіонської гонки та не змогла пройти у плейоф Ліги конференцій.

Це спричинило зміну головного тренера в клубі. Замість Олександра Шовковського новим тренером "біло-синіх" став Ігор Костюк. Втім подальша доля коуча поки залишається туманною, повідомляє Ігор Циганик.

До теми Суркіс визначив майбутнє Ярмоленка: поб'є рекорд і стане директором

Чи залишиться Костюк в Динамо?

Наразі контракт Костюка з Динамо розрахований до кінця поточного сезону. У ЗМІ з'являється чимало чуток щодо кандидатів, які влітку можуть очолити "біло-синіх".

Проте Ігор Циганик запевняє, що наразі президент киян Ігор Суркіс не має жодних варіантів щодо заміни Костюка. Він вважає, що спеціаліст має продовжити свою роботу в Динамо.

За його інформацією, Костюк залишиться наставником, якщо киянам вдасться потрапити у єврокубки. Наразі Динамо не йде в УПЛ в зоні путівок на міжнародну арену, але продовжує боротьбу в Кубку України.

Підопічні Костюка вийшли у фінал турніру, де протистоятимуть представнику Першої ліги Чернігову. Переможець турніру отримає пряму путівку до кваліфікації Ліги Європи. Вирішальний матч пройде 20 травня у Львові.

Як Ігор Костюк тренує Динамо?