Нападник ПСЖ Усман Дембеле вважається головним претендентом на Золотий м'яч. Втім блогер та експерт Максим Гіленко вважає, що найкращим гравцем минулого сезону був зірковий футболіст Барселони.

Вже у понеділок, 22 вересня, в Парижі відбудеться церемонія нагородження "Золотий м'яч". Організацією заходу є французьке видання France Football, який раніше опублікував список з 30-ти претендентів, повідомляє 24 Канал.

Хто має виграти Золотий м'яч?

Головним претендентом голосування вважається форвард ПСЖ Усман Дембеле. Проте чимало експертів не згодні із тим, що саме він був найкращим минулого сезону.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу свою думку висловив відомий блогер та експерт Максим Гіленко. На його думку, цього року не було явного фаворита.

Напевно, ще ніколи перегони за Золотий м'яч не були такими заплутаними особисто для мене. В тому сенсі, що головні фаворити нагороди Усман Дембеле та Ламін Ямаль навіть не є найважливішими гравцями своїх команд. А є ними, на мою думку, Вітінья та Педрі. Взагалі ПСЖ минулого сезону виглядав цілісно і потужно саме як команда, тому там таких самих важливих можна півкоманди мінімум назвати.

Окрім Дембеле, претендентами на нагороду вважаються також форварди Барселони Ламін Ямаль та Рафінья. Минулого сезону кожен з них. записав на свій рахунок чимало результативних дій.

Крім того, вони допомогли каталонцям виграти усі трофеї в Іспанії, але в Лізі чемпіонів команда зупинилась на стадії півфіналу. Зрештою експерт вважає, що саме гра Ямаля найбільше заслуговує на нагороду.

Обираю з пари Дембеле – Ямаль і голосую за останнього. В Ямаля трохи скромніша статистика за минулий сезон, але тут треба враховувати, що здобувати її за ПСЖ у чемпіонаті Франції і за Барселону в чемпіонаті Іспанії – це дві великі різниці. А взагалі-то всім раджу взагалі не фіксуватися на статистичних здобутках Ямаля, а просто дивитися його матчі, якщо ви любите футбол. Такого дриблінгу, сміливості і нестандартності рішень на топ-рівні нема більше ні в кого. І ці перфоманси він стабільно демонструє нам двічі на тиждень, тоді як юнаку щойно виповнилося 18. Це просто футбол ніби у дворі, але проти найкращих команд світу,

– резюмував Максим Гіленко.

Зазначимо, що на церемонії Золотий м'яч-2025 будуть тріумфатори й інших номінацій. У понеділок, 22 вересня, футбольна спільнота дізнається також переможців цих трофеїв:

трофей Копа (найкращий молодий футболіст та футболістка)

трофей Яшина (найкращий воротар року серед чоловіків і жінок)

найкращий тренер року (серед чоловіків та жінок)

найкраща команда року (серед чоловіків та жінок)

Минулого року Золотий м'яч отримав півзахисник Манчестер Сіті Родрі, через що здійнявся гучний скандал. Очікувалось, що трофей вручать нападнику Реалу Вінісіусу.

Втім зрештою голоси перехилились на бік іспанського футболіста. Через це представники мадридців бойкотували церемонію нагородження, хоча серед лауреатів було кілька представників "бланкос".