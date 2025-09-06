Рейтинг найбагатших боксерів світу: хто є лідером та яке місце в Усика
- Олександр Усик займає шосту позицію в рейтингу найбагатших боксерів в історії зі статками близько 150-170 мільйонів доларів.
- Флойд Мейвезер-молодший є лідером рейтингу, а десятку замикає шоумен Джейк Пол.
Зірки спорту заробляють великі гроші за свої професійні навички. Вони отримують значні суми не тільки за виступи на змаганнях, а й за рекламні контракти.
24 Канал із відкритих джерел спробував проаналізувати, хто має найбільші статки серед боксерів. Що цікаво, у десятці місце знайшлося й представнику з України.
Хто є найбагатшим боксером світу?
Олександр Усик розташувався на шостій позиції. Його статки складають близько 150 – 170 мільйонів доларів, які він вдало інвестує та направляє на благодійність.
Десятку замикає шоумен та ютубер Джейк Пол, який восени 2024 року провів поєдинок з легендарним Майком Тайсоном. Наразі його активи оцінюються в районі 100 мільйонів доларів та мають вже зовсім скоро суттєво збільшитися, адже 14 листопада він буде битися з зірковим Джервонтою Девісом.
Лідером уже тривалий час залишається Флойд Мейвезер-молодший. Його приблизні статки оцінюється в понад 400 мільйонів доларів.
У 2006 році він викупив свій контракт з промоутерської компанії Top Rank за 750 тисяч доларів, що вважається найкращою інвестицією у спортивній історії. Після цього він створив Mayweather Promotions і почав заробляти в рази більше грошей.
Американець вклався в нерухомість, має низку бізнесів і навіть власний джет Gulfstream G650. За деякими оцінками статки ексчемпіона світу можуть сягати навіть понад мільярд доларів, проте більшість джерел все ж таки називають порядок цифр 400 – 450 мільйонів доларів.
Зазначимо, що в рейтингу також є Джордж Форман, який помер навесні 2025 року. До своєї смерті він володів активами на суму близько 300 мільйонів доларів та поступався статками лише Мейвезеру.
Найбагатші боксери світу: топ-10
- Флойд Мейвезер (400 – 450 мільйонів доларів)
- Джордж Форман (280 – 300)
- Сауль Альварес (230 – 250)
- Менні Пак'яо (200 – 220)
- Оскар Де Ла Хойя (180 – 200)
- Олександр Усик (150 – 170)
- Тайсон Ф'юрі (140 – 150)
- Леннокс Льюїс (115 – 125)
- Шугар Рей Леонард (110 – 120)
- Джейк Пол (95 – 110)
До слова. Зовсім скоро в рейтингу може піднятися Канело Альварес. Він 13 вересня проведе битву за звання абсолюта з Теренсом Кроуфордом, а інсайдери повідомляли, що його гонорар може сягнути шалені 150 мільйонів доларів.
Що відомо про кар'єру найбагатшого боксера світу?
- Флойд Мейвезер провів 50 боїв, у яких здобув усі перемоги (27 нокаутом).
- Дебютував на профі-рингу в жовтні 1996 року, здолавши мексиканця Роберто Аподаку.
- Був чемпіоном світу у п'яти вагових категоріях.
- Свою ювілейну 50-ту перемогу здобув над Конором Макгрегором у поєдинку, який у пресі назвали найдорожчим боєм в історії.