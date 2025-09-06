Зірки спорту заробляють великі гроші за свої професійні навички. Вони отримують значні суми не тільки за виступи на змаганнях, а й за рекламні контракти.

24 Канал із відкритих джерел спробував проаналізувати, хто має найбільші статки серед боксерів. Що цікаво, у десятці місце знайшлося й представнику з України.

Хто є найбагатшим боксером світу?

Олександр Усик розташувався на шостій позиції. Його статки складають близько 150 – 170 мільйонів доларів, які він вдало інвестує та направляє на благодійність.

Десятку замикає шоумен та ютубер Джейк Пол, який восени 2024 року провів поєдинок з легендарним Майком Тайсоном. Наразі його активи оцінюються в районі 100 мільйонів доларів та мають вже зовсім скоро суттєво збільшитися, адже 14 листопада він буде битися з зірковим Джервонтою Девісом.

Лідером уже тривалий час залишається Флойд Мейвезер-молодший. Його приблизні статки оцінюється в понад 400 мільйонів доларів.

У 2006 році він викупив свій контракт з промоутерської компанії Top Rank за 750 тисяч доларів, що вважається найкращою інвестицією у спортивній історії. Після цього він створив Mayweather Promotions і почав заробляти в рази більше грошей.

Американець вклався в нерухомість, має низку бізнесів і навіть власний джет Gulfstream G650. За деякими оцінками статки ексчемпіона світу можуть сягати навіть понад мільярд доларів, проте більшість джерел все ж таки називають порядок цифр 400 – 450 мільйонів доларів.

Зазначимо, що в рейтингу також є Джордж Форман, який помер навесні 2025 року. До своєї смерті він володів активами на суму близько 300 мільйонів доларів та поступався статками лише Мейвезеру.

Найбагатші боксери світу: топ-10

Флойд Мейвезер (400 – 450 мільйонів доларів) Джордж Форман (280 – 300) Сауль Альварес (230 – 250) Менні Пак'яо (200 – 220) Оскар Де Ла Хойя (180 – 200) Олександр Усик (150 – 170) Тайсон Ф'юрі (140 – 150) Леннокс Льюїс (115 – 125) Шугар Рей Леонард (110 – 120) Джейк Пол (95 – 110)

До слова. Зовсім скоро в рейтингу може піднятися Канело Альварес. Він 13 вересня проведе битву за звання абсолюта з Теренсом Кроуфордом, а інсайдери повідомляли, що його гонорар може сягнути шалені 150 мільйонів доларів.

Що відомо про кар'єру найбагатшого боксера світу?