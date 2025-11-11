Усик так не може: Майк Тайсон пояснив, чому українець не є найкращим боксером сучасності
- Майк Тайсон вважає Олександра Усика найкращим важковаговиком, але не найкращим бійцем незалежно від вагової категорії.
- Тайсон вказав на перевагу Теренса Кроуфорда в здатності збирати мільйони глядачів, що робить його найкращим боксером сучасності.
Олександр Усик уже тривалий час є королем надважкої вагової категорії. Він став 3-разовим абсолютним чемпіоном світу після перемоги в липні над Даніелем Дюбуа.
У боксерській спільноті тривають дискусії, хто ж наразі є найкращим бійцем незалежно від вагової категорії. Своєю думкою щодо цього поділився й Майк Тайсон, повідомляє 24 Канал із посиланням на Hard Rock Bet.
Читайте також "Він криптоніт для Усика": названо боксера, який завдасть українцю першої поразки
Кого Тайсон вважає найкращим боксером сучасності?
Легендарний "Залізний Майк" заявив, що йому дуже подобається Усик. Він назвав його беззаперечним номером 1 у надважкому дивізіоні.
Я дуже вражений. Будь-хто може говорити все, що хоче. Він зараз найвидатніший важковаговик свого часу. Ніхто не може його перемогти. Він усіх здолав, тому треба віддати йому належне,
– сказав Тайсон.
При цьому на перше місце рейтингу P4P він поставив усе ж таки іншого бійця. Американець обрав свого земляка Теренса Кроуфорда.
Колишній чемпіон світу пояснив, чим "Бад" кращий за українця. Він назвав головну перевагу чинного абсолюта у другій середній вазі, яка при цьому напряму не пов'язана зі спортивною майстерністю.
Теренс Кроуфорд зібрав 40 мільйонів глядачів. А Усик так може? Кроуфорд – найкращий боксер свого покоління. А знаєте, хто найкращий боксер? Найкращий боксер – це не той, хто володіє найкращою технікою. Найкращий боксер – це той, хто може зібрати більше глядачів. Ось хто найкращий боксер,
– заявив "Залізний Майк".
Нагадаємо, що з травня 2024 року рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring очолював Олександр Усик. Проте він втратив лідерство у вересні 2025 року, поступившись однією сходинкою саме Теренсу Кроуфорду, який здолав у битві за абсолют Сауля Альвареса.
Що відомо про досягнення Усика та Кроуфорда?
Обидва бійці є непереможними на профі-рингу. Українець має рекорд 24:0 (15 нокаутів), а американець – 42:0 (31 нокаут).
Кожен з боксерів є 3-разовим абсолютом. Олександр підкорив дві вагові категорії, а Теренс – три.
Всього протягом кар'єри Кроуфорд ставав чемпіоном світу у п'яти різних дивізіонах, а Усик бився тільки у двох й обидва підкорив, зібравши всі пояси.
Кращу аматорську кар'єру має Олександр Усик. Він ставав олімпійським чемпіоном, а також тріумфував на континентальній і світовій першості, здобувши на цьому рівні понад 300 перемог.
"Бад" у ранньому віці не зміг кваліфікуватися на ОІ-2008, після чого перейшов у професійний бокс, тож не має великих досягнень у любительському боксі.