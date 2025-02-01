Вранці 16 листопада відбулося протистояння Майка Тайсона та Джейка Пола. "Залізний Майк" програв супернику за одноголосним рішенням суддів.

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Хто найсильніше бив Пола

Американський блогер зазначив, що найсильнішого удару йому завдав молодший брат Тайсона Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

Я думаю, що час важливіший за все, Тайрон Вудлі був сильним, Майк Тайсон був сильним, але у Томмі Ф'юрі був кращий таймінг і сильніший удар,

– сказав Джейк Пол.

Нагадаємо, що за поєдинок проти Майка Тайсона Джейк Пол отримав гонорар у 40 мільйонів євро, а легендарний "Залізний Майк" – удвічі менший чек.