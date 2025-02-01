Утром 16 ноября состоялось противостояние Майка Тайсона и Джейка Пола. "Железный Майк" проиграл сопернику по единогласному решению судей.

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Кто сильнее всех бил Пола

Американский блогер отметил, что самый сильный удар ему нанес младший брат Тайсона Фьюри, пишет 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

Я думаю, что время важнее всего, Тайрон Вудли был сильным, Майк Тайсон был сильным, но у Томми Фьюри был лучший тайминг и сильный удар,

– сказал Джейк Пол.

Напомним, что за поединок против Майка Тайсона Джейк Пол получил гонорар в 40 миллионов евро, а легендарный "Железный Майк" – вдвое меньший чек.