Вдарив сильніше Тайсона, – Пол відзначив удар брата суперника Усика

Американський блогер та боксер Джейк Пол назвав боксера, який завдавав йому найсильнішого удару. Це не Майк Тайсон.

Вранці 16 листопада відбулося протистояння Майка Тайсона та Джейка Пола. "Залізний Майк" програв супернику за одноголосним рішенням суддів.

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Хто найсильніше бив Пола

Американський блогер зазначив, що найсильнішого удару йому завдав молодший брат Тайсона Ф'юрі, пише 24 канал з посиланням на GiveMeSport.

Я думаю, що час важливіший за все, Тайрон Вудлі був сильним, Майк Тайсон був сильним, але у Томмі Ф'юрі був кращий таймінг і сильніший удар,

– сказав Джейк Пол.

Нагадаємо, що за поєдинок проти Майка Тайсона Джейк Пол отримав гонорар у 40 мільйонів євро, а легендарний "Залізний Майк" – удвічі менший чек.