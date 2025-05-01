Скандальний екстренер Реала та збірної Іспанії очолив азійську команду напередодні ЧС-2026

Хулен Лопетегі недовго сидів без роботи після провалу у Вест Гемі. Іспанський фахівець вирішив знову спробувати себе на рівні збірних та завоювати путівку на Мундіаль в США, Канаді та Мексиці.

Відбір на чемпіонат світу-2026 в самому розпалі. Якщо в Європі основна маса матчів ще не розпочиналась, то в Азії кваліфікація вже добігає кінця.

До теми Росія хоче потрапити на чемпіонат світу без кваліфікації

Зміни для Катару

На фініші відбору на серйозні зміни пішла збірна Катару. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на прес-службу команди, Луїс Гарсія залишив пост головного тренера збірної. У п'яти матчах іспанець здобув лише одну перемогу.

На його місце призначений його більш іменитий земляк Хулен Лопетегі. Контракт зі спеціалістом розрахований на два роки. Це його перша робота після звільнення з Вест Гема у січні.

Відзначимо, що Катар втратив шанс напряму вийти на ЧС-2026 через третій раунд, адже не потрапив у топ-2 своєї групи. Втім "бордові" мають продовжити боротьбу за путівку в наступній стадії кваліфікації.

Читайте також Гравець Атлетіко ледь не задихнувся під час матчу відбору на ЧС-2026: хвилююче відео

Кар'єра Хулена Лопетегі

Нагадаємо, що Лопетегі відомий по роботі у молодіжній та дорослій збірній Іспанії, а також Порту, Реалі, Севільї, Вулверхемптоні та Вест Гемі. Він приводив молодіжну команду "фурії рохи" до тріумфу на Євро, а також вигравав Лігу Європи із Севільєю.

Найбільше Хулен запам'ятався скандалом у 2018 році, коли він тренував збірну Іспанії. Перед чемпіонатом світу Реал оголосив про призначення Лопетегі своїм тренером, починаючи з сезону 2018-2019.

Через це в асоціації висловили обурення через конфлікт інтересів та звільнили тренера за два дні до старту Мундіалю. Зрештою в Реалі наставник пропрацював недовго та був звільнений вже за три місяці.