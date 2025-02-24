Олімпійський чемпіон пригадав, як дружина вмовила його не йти на війну

Колишній український гімнаст Ігор Коробчинський поділився, яким для нього видалося 24 лютого 2022 року. Спортсмен на той момент вже був закордоном.

Три роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Ігор Коробчинський розповів, як він зустрів цей день пише 24 канал з посиланням на NV.

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Коробчинський про початок війни

Гімнаст зазначив, що на момент початку війни він вже поїхав з України і змінив три країни. На той момент він працював у Ірландії.

У 2014 році, коли росіяни почали війну на Донбасі, я вже розумів, що на цьому не закінчиться. Тоді ми з вагітною дружиною поїхали до США, де вона народила дитину. Я вже тоді відчував, що Росія не зупиниться,

– сказав Коробчинський.

Він також сказав, що його знайомий гімнаст Валера Беленький, який пережив війну між Азербайджаном і Вірменією у 1988−1994 роках, казав, що Росія піде далі. І він мав рацію.

"24 лютого у мене було бажання повернутися в Україну і воювати, але дружина переконала мене залишитися. Вона сказала: "Якби ти жив в Україні, то пішов би, але ти вже 10 років не вдома", – додав Ігор Коробчинський.

Відзначимо, що український гімнаст є багаторазовим чемпіоном світу. Також українець став олімпійським чемпіоном у складі Об'єднаної команди на Олімпіаді-1992 у Барселоні.