На жаль, при цьому існують приклади, коли спортсмени зраджували Батьківщину та ставали на бік агресора. Таким ганебним шляхом вирішив піти один з ексгравців збірної України, повідомляє сайт Gorlovka.

Де зараз Ігор Петров?

Колишній футболіст Ігор Петров отримав нову посаду в Донецьку, який перебуває під окупацією Росії. Зрадник України став так званим президентом місцевого Шахтаря.

Правда, мова не про ту команду, яка грає в чемпіонаті України. 62-річний Петров очолив псевдоклуб "Шахтар", який росіяни створили в якості клона справжніх "гірників".

При цьому зрада Петрова сталась ще після початку війни у 2014-му. Колишній футболіст залишився у Донецьку, а у 2016-му очолив футбольний союз терористичної організації "ДНР".

Зазначимо, що так званий Шахтар отримав право виступати в чемпіонаті Росії. Команду допустили до Другої ліги, де вона грає в дивізіоні Б. Цікаво, що клуб базується не у Донецьку, а в російському Таганрозі.

Що відомо про Ігоря Петрова?