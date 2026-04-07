К сожалению, при этом существуют примеры, когда спортсмены предавали Родину и становились на сторону агрессора. Таким позорным путем решил пойти один из экс-игроков сборной Украины, сообщает сайт Gorlovka.
Где сейчас Игорь Петров?
Бывший футболист Игорь Петров получил новую должность в Донецке, который находится под оккупацией России. Предатель Украины стал так называемым президентом местного Шахтера.
Правда, речь не о той команде, которая играет в чемпионате Украины. 62-летний Петров возглавил псевдоклуб "Шахтер", который россияне создали в качестве клона настоящих "горняков".
При этом измена Петрова произошла еще после начала войны в 2014-м. Бывший футболист остался в Донецке, а в 2016-м возглавил футбольный союз террористической организации "ДНР".
Отметим, что так называемый Шахтер получил право выступать в чемпионате России. Команду допустили во Вторую лигу, где она играет в дивизионе Б. Интересно, что клуб базируется не в Донецке, а в российском Таганроге.
Что известно об Игоре Петрове?
- Футболист родился 30 января 1964 года в Горловке. Именно в местном Шахтере Петров и начал свою карьеру. В 17 лет Игорь перебрался в донецкий Шахтер, где сыграл суммарно 13 лет в течение трех периодов.
- В 330-ти встречах Игорь забил 89 голов за "горняков", сообщает Transfermarkt. Полузащитник помог донетчанам выиграть Кубок СССР и Кубок Украины.
- Помимо этого, Игорь выступал за израильские Бейтар Тель-Авив и Ирони Ашдод, а также донецкий Металлург. При этом Петров успел отыграть три матча за сборную Украины и был ее капитаном в спарринге против Литвы в 1993-м.
- После завершения игровой карьеры он поработал в тренерском штабе Шахтера, после чего самостоятельно возглавлял Олимпик и Славутич. К слову, УАФ обратилась в УЕФА из-за регистрации в России фейковых Шахтера и Зари.