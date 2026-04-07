Колишній капітан збірної України став президентом так званого Шахтаря в окупованому Донецьку
- Колишній футболіст Ігор Петров став президентом так званого "Шахтаря" в окупованому Донецьку.
- Команда грає в чемпіонаті Росії у Другій лізі.
Українські футболісти об'єднались навколо країни після початку повномасштабної війни проти Росії. Чимало з них допомагають військовим фінансово та інформаційно.
На жаль, при цьому існують приклади, коли спортсмени зраджували Батьківщину та ставали на бік агресора. Таким ганебним шляхом вирішив піти один з ексгравців збірної України, повідомляє сайт Gorlovka.
Де зараз Ігор Петров?
Колишній футболіст Ігор Петров отримав нову посаду в Донецьку, який перебуває під окупацією Росії. Зрадник України став так званим президентом місцевого Шахтаря.
Правда, мова не про ту команду, яка грає в чемпіонаті України. 62-річний Петров очолив псевдоклуб "Шахтар", який росіяни створили в якості клона справжніх "гірників".
При цьому зрада Петрова сталась ще після початку війни у 2014-му. Колишній футболіст залишився у Донецьку, а у 2016-му очолив футбольний союз терористичної організації "ДНР".
Зазначимо, що так званий Шахтар отримав право виступати в чемпіонаті Росії. Команду допустили до Другої ліги, де вона грає в дивізіоні Б. Цікаво, що клуб базується не у Донецьку, а в російському Таганрозі.
Що відомо про Ігоря Петрова?
- Футболіст народився 30 січня 1964 року в Горлівці. Саме у місцевому Шахтаря Петров і розпочав свою кар'єру. У 17 років Ігор перебрався у донецький Шахтар, де відіграв сумарно 13 років протягом трьох періодів.
- У 330-ти зустрічах Ігор забив 89 голів за "гірників", повідомляє Transfermarkt. Півзахисник допоміг донеччанам виграти Кубок СРСР та Кубок України.
- Крім цього, Ігор виступав за ізраїльські Бейтар Тель-Авів та Іроні Ашдод, а також донецький Металург. При цьому Петров встиг відіграти три матчі за збірну України та був її капітаном у спарингу проти Литви у 1993-му.
- Після завершення ігрової кар'єри він попрацював у тренерському штабі Шахтаря, після чого самостійно очолював Олімпік та Славутич. До слова, УАФ звернулася до УЄФА через реєстрацію у Росії фейкових Шахтаря та Зорі.