Суркіс на емоціях відправив у відставку легенду Динамо, який ставав чемпіоном України
- Ігор Суркіс звільнив Анатолія Дем'яненка у 2007 році через чотири місяці після чемпіонства в УПЛ.
- Причиною став провальний старт в чемпіонаті Україні, а також поразка від Роми в Лізі чемпіонів.
Цього сезону Динамо було змушене змінити головного тренера. Олександр Шовковський залишився без роботи всього за півроку після завоювання чемпіонства УПЛ.
Зазвичай президент Динамо Ігор Суркіс проявляє терпіння до тренерів. Однак в історії київського клубу було інше швидке рішення щодо звільнення, повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Ігоря Циганика.
До теми Динамо звинуватили у знущанні над гравцем з проросійським минулим: чи залишиться Бленуце в Києві
Як Суркіс прийняв емоційне рішення?
У 2007 році Суркіс також звільнив тренера лише через чотири місяці після чемпіонства. Жертвою рішення президента Динамо став легендарний в минулому гравець Анатолій Дем'яненко.
Наставник приніс Динамо чемпіонство у сезоні 2006 – 2007. При цьому, як і у випадку із Олександром Шовковським, кияни не зазнали жодної поразки в чемпіонаті. Але рішення Суркіса було доволі оперативним.
Тоді Ігор Михайлович був зовсім іншим. Дем’яненка зняли одразу, хоча він виграв чемпіонат і вивів команду в Лігу чемпіонів. Після першого туру Ліги чемпіонів рішення прийняли миттєво. Його замінив Сабо, це було дуже емоційно,
– згадує Ігор Циганик.
Чому звільнили Дем'яненка?
Сезон 2007 – 2008 Динамо розпочало провально. Попри прохід Сараєва у кваліфікації Ліги чемпіонів, кияни стартували в УПЛ з трьох нічиїх та однієї поразки згідно з даними Transfermarkt.
Правда, після цього Дем'яненко виграв з Динамо п'ять матчів поспіль. Але поразка від Роми у першому матчі основного етапу ЛЧ коштувала йому робочого місця.
Зрештою в тому євросезоні Динамо не набрало жодного балу в групі, а в чемпіонаті України посіло друге місце позаду Шахтаря. Крім того, біло-сині" поступились "гірникам" у фіналі Кубка України.
Що із Динамо в сезоні 2025 – 2026?
Динамо провалило кваліфікацію Ліги чемпіонів та Ліги Європи. Після вильоту від Пафоса "біло-сині" також не змогли подолати Маккабі Тель-Авів у другому за рангом єврокубку.
Клуб опинився в основній стадії Ліги конференцій, але і там розчарував. Динамо здобуло шість очок та посіло 27 місце в турнірній таблиці ЛК, що не дозволило їм вийти у плей-оф..
В УПЛ же кияни також не вражають. У листопаді Динамо примудрилось вперше в історії програти чотири матчі поспіль в лізі.
В чемпіонаті України клуб пішов на зимову паузу четвертим, відстаючи від лідерів на 9 очок. При цьому "біло-сині" продовжують боротися за Кубок, де вже вибили Шахтар і дійшла до чвертьфіналу.