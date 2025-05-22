Президент Динамо анонсував літні трансфери: які позиції підсилять "біло-сині"
- Динамо планує підписати трьох гравців на проблемні позиції: центрального захисника, лівого півзахисника та нападника.
- У складі є чотири центральні захисники та три ліві вінгери, але потрібні стабільні гравці через можливий відхід Ваната.
- Динамо достроково стало чемпіоном України і в останньому матчі сезону зіграє проти Колоса 24 травня.
Столичне Динамо достроково стало чемпіоном України. В наступному сезоні кияни спробують пробитися до основного етапу Ліги чемпіонів.
Влітку "біло-сині" планують підсилити склад новими футболістами. Президент Динамо Ігор Суркіс поділився трансферними планами на літо, пише 24 Канал з посиланням на FootballHub.
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На які позиції Динамо запросить гравців
Динамо планує підписати трьох гравців на проблемні позиції. Наразі керівництво клубу разом з тренерським штабом визначається з кандидатурами потенційних новачків.
Сподіваюся, що підсилення будуть. Зараз іде розмова з Олександром Володимировичем Шовковським. Нам потрібен центральний захисник, ми хотіли б лівого півзахисника і нападника,
– розповів Ігор Суркіс.
Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 лунало чимало критики на адресу центральних захисників Динамо, які допускали дитячі помилки. Особливо вони були помітні в єврокубках.
У заявці Динамо наразі є чотири центральних захисники: Денис Попов, Тарас Михавко, Максим Дячук та Крістіан Біловар. З них найбільш стабільно грав Попов.
На лівому фланзі атаки киян є три вінгери: Назар Волошин, Владислав Кабаєв та Максим Брагару. У послугах Волошина був зацікавлений французький Страсбур.
Щодо нападника, то у Динамо основним форвардом є Владислав Ванат, який лідирує в гонці бомбардирів УПЛ. А от Едуардо Герреро та молодому Матвію Пономаренку не вистачає стабільності. Тим більше, що влітку Ванат може залишити рідну команду.
Нагадаємо, що Динамо за тур до завершення чемпіонату стало чемпіоном України. В останньому матчі сезону підопічні Олександра Шовковського зустрінуться з ковалівським Колосом. Поєдинок відбудеться у суботу, 24 травня.