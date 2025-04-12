Росіяни – небезпечні люди: грузинська зірка UFC розповів про підступну політику Путіна
- Колишній чемпіон UFC Ілія Топурія висловився про агресивну політику Росії, зокрема щодо війни в Україні та агресії проти Грузії у 2008 році.
- Топурія, який має досвід життя в Грузії під час агресії, вважає, що російським політикам, зокрема Путіну, не можна довіряти.
Колишній чемпіон UFC Ілія Топурія на власному досвіді пережив агресію Росії у 2008 році. Іспано-грузинський боєць чудово знає ціну обіцянкам російської влади.
Упродовж всієї історії свого існування Росія веде агресивну політику проти інших народів та держав. Будь-які домовленості з росіянами не вартують паперу, на якому вони підписані, пише 24 Канал.
Читайте також Скандальний коментатор, який образив Зеленського, вирішив відвідати Росію
Топурія: Росіянам не можна довіряти
Це вкотре підтвердив ексчемпіон UFC у напівлегкій вазі Ілія Топурія. В інтерв'ю Патріку Бет-Девіду 28-річний боєць висловився про війну в Україні та пригадав агресію проти Грузії.
"Я завжди проти вбивства людей і виступаю за мир. Те, що я знаю з власного досвіду і свого життя – це те, що росіянам, а саме Путіну та політикам, які керують Росією, – їм начхати на всіх.
Я жив у Грузії у 2008 році і бачив, що вони робили з моїм народом. Тож росіяни – небезпечні люди, і я вважаю, що їм не можна довіряти. Повторю: я не говорю про звичайних людей, а про політиків. Це – божевілля", – сказав Топурія.
До речі, російські журналісти намагалися спровокувати Ілію Топурію під час пресконференції. Однак іспано-грузинський боєць не піддався на провокацію та вигнав росіянина з медійного заходу.
Що відомо про Топурію
- Зазначимо, що Ілія Топурія народився у Німеччині. Його батьки були біженцями з Абхазії, де війну розпалила сусідня Росія.
- Через певний час сім'я повернулася в Грузію. Там він почав займатися греко-римською боротьбою у місцевій школі. У віці 15 років Топурія переїхав до Іспанії.
- У 2015 році Ілія дебютував у змаганнях зі змішаних єдиноборств на регіональних змаганнях в Іспанії.
- У 2024 році Топурія отримав іспанське громадянство, але також зберіг грузинський паспорт.