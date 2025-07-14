Патріотичні тату Ковтуна: що робитиме гімнаст після відмови від українського громадянства

Срібний призер Олімпіади-2024 Ілля Ковтун завжди відрізнявся патріотичної позицією. Свідченням цього стали татуювання на тілі спортсмена та дописи у соціальних мережах.

Все змінилося після завершення Олімпійських ігор в Парижі, де Ілля Ковтун здобув "срібло" у вправах на паралельних брусах. Спортсмен та його тренерка Ірина Горбачова прийняли рішення відмовитися від українського громадянства та перейти під прапор Хорватії, пише 24 Канал.

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Чи робити Ковтуну нові тату?

Процедура оформлення хорватського громадянства зайняла кілька місяців. У підсумку 10 липня 2025 року Міжнародна федерація гімнастики офіційно підтвердила зміну громадянства Ковтуна.

Водночас в Іллі випарувалася патріотичність. Спортсмен підчистив свої дописи в інстаграмі на підтримку України. Однак що робити з татуюваннями на тілі?

Під час повномасштабної війни Ковтун набив кілька патріотичних татуювань. На руках гімнаста зображені: монумент "Батьківщина-Мати", слово "Воля" у вигляді тризуба, напис "Home" з картою України, соняшник, який символізує Батьківщину та пам'ять про захисників України, цитата Тараса Шевченка з поеми "Катерина": "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

Патріотичні татуювання Ковтуна / фото з інстаграму, Getty Images

Тоді спортсмен пояснював, що таким чином висловлює підтримку Україні та демонструє свою позицію під час війни. Красиві татуювання добре видно на тілі спортсмена під час змагань, що дуже подобалося українським вболівальникам та дратувало ворогів.

Залишається лише здогадуватися, що тепер буде з татуюваннями Іллі Ковтуна, адже видалити їх буде непросто. Влучну пораду колишньому партнеру по олімпійській збірній України зробив Жан Беленюк: "час Іллі робити нові тату, тепер вже з символікою Осієка".

Раніше повідомлялося про українських спортсменів, які змінили громадянство.