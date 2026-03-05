Посварився з зіркою, втратив державну стипендію: де зараз олімпійський призер Ілля Кваша
- Ілля Кваша, олімпійський медаліст, завершив спортивну кар'єру через проблеми зі здоров'ям після операції на нирці.
- Він був звільнений з посади головного тренера збірної через конфлікти з командою та втратив державну стипендію, після чого виїхав до Канади.
Стрибун у воду Ілля Кваша був представником золотої плеяди українських спортсменів "нульових". Але після переходу на тренерську посаду його слава швидко змінилася осудом і навіть зарахуванням до зрадників.
У день народження олімпійського призера 24 Канал пропонує розібратися, чому Кваша вже давно не з'являється в інформаційному просторі, а держава відмовилася виплачувати йому спортивну стипендію.
Чого досяг Ілля Кваша у стрибках у воду?
На Олімпійських іграх-2008 у Пекіні Кваша у парі з Олексієм Пригоровим став бронзовим призером у синхронних стрибках з 3-метрового трампліна.
Повторити цей успіх не вдалося, хоча чотири роки потому у Лондоні Ілля був дуже близьким до п'єдесталу пошани, фінішувавши четвертим.
Згодом здобував два срібла та бронзу чемпіонатів світу і п'ять разів виборював титул чемпіона Європи.
Чому Кваша рано закінчив спортивну кар'єру?
Як пише "Главред", у 2019 році Ілля Кваша несподівано оголосив, що припиняє виступи на змаганнях. Спортсмен пояснив, що причиною став стан його здоров'я: після операції на нирці у 2017 році він вже не міг продовжувати професійну кар'єру.
Кваша почав тренувати аматорів, а згодом несподівано отримав призначення головним наставником української збірної зі стрибків у воду. Це викликало суперечки, адже за нормативними документами, головний тренер повинен був мати 5 років досвіду роботи.
Що сталося під час роботи Кваші тренером?
Відносини з командою у Кваші одразу не склалися: спортсмени не хотіли виконувати вказівки спортсмена, прагнули залишитися під керівництвом тренерки Тамари Токмачової і загалом вороже сприйняли призначення Кваші, якого вважали недостатньо титулованим, досвідченим та авторитетним.
Конфлікт набирав оберти: Ілля сварився з майбутньою головною зіркою стрибків у воду в Україні Олексієм Середою, а згодом інші спортсмени звинуватили його у шантажі, погрозах затримувати зарплату та зведенні рахунків з тими, хто мав іншу думку.
Як пише "Трибуна", у 2022 році тренери і спортсмени написали відкритого листа тодішньому міністру спорту Вадиму Гутцайту з проханням звільнити Іллю Квашу з посади головного коуча. Так зрештою і сталося.
Чому Кваша був позбавлений державної стипендії?
Наприкінці 2025 року Президент України Володимир Зеленський своїм указом припинив виплату Іллі Кваші державної стипендії. У списку позбавлених привілеїв спортсмен опинився у компанії відомих зрадників України – наприклад, Сергія Бубки та Яни Клочкової.
Кваша при цьому не був помічений в антиукраїнських висловлюваннях чи замовчуванні правди про російську агресію проти України. Проте, за чутками, після скандалу з національною командою зі стрибків у воду Ілля вирішив залишити країну, виїхав до Канади і припинив будь-яку публічну діяльність. Його інстаграм-сторінка залишається без оновлень з 2023 року.