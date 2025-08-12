ПСЖ нарешті представив українського захисника в якості свого гравця. Українець підписав угоду із французами на п'ять років.

Українські футболісти продовжують змінювати клуби цього літа. Найгучнішим же трансфером серед наших земляків став перехід Іллі Забарного, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт ПСЖ.

Куди перейшов Забарний?

Французький ПСЖ оголосив про підписання лідера збірної України та Борнмута. 22-річний захисник поставив свій підпис під контрактом до 2030 року.

Згідно з даними Transfermarkt, Борнмут отримає 63 мільйони євро за перехід Забарного. Ще до 8 мільйонів "вишні" можуть заробити в якості бонусів за виступи Іллі.

Крім того, від цього трансферу має виграти і Динамо, якому Борнмут має виплатити 20% від суми трансферу. Бюджет киян має поповнитися на орієнтовно на 13 мільйонів євро.

Таким чином, захисник став другим найдорожчим українцем в історії. Більше коштував лише Михайло Мудрик, якого Челсі придбав у Шахтаря за 70 мільйонів євро. Також раніше стала відома зарплата Забарного в ПСЖ.

Нагадаємо, що Ілля є вихованцем Динамо, за яке виступав з 2020 по 2023 роки. У київському клубі українець виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

У січні 2023 року центрбек перейшов у Борнмут за 22,7 мільйона євро. У клубі АПЛ Забарний став лідером оборони, відігравши 86 матчів. Тепер же українець виступатиме за ПСЖ, який цього року виграв вже чотири трофеї, в тому числі й Лігу чемпіонів.