Перший номер у списку: європейський гранд планує підписати лідера збірної України

Влітку цього року Ілля Забарний скоріш за все змінить клубну прописку. Український захисник чудово проявив свої лідерські якості та продемонстрував надійну гру в обороні під час виступів у Борнмуті.

Тому лідер збірної України потрапив на олівець багатьох грандів європейського футболу. Оборонцем "вишень" зацікавився іменитий італійський клуб, повідомляє 24 канал із посиланням на TransferFeed.

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Кого зацікав Забарний

Нещодавно у Мілана з'явився новий спортивний директор. На керівну посаду у структурі "росонері" було призначено Фабіо Паратачі.

Функціонер особисто зацікавлений у підписанні 22-річного захисника. Паратачі має наміри влітку 2025 року запросити у клуб чимало молодих та талановитих гравців.

Новоспечений спортивний директор планує створити амбітний проєкт з високими стандартами. Серед кандидатів на підсилення Ілля Забарний є номером один у списку Фабіо Паратачі.

У поточному сезоні Ілля Забарний зіграв у 29 матчах за Борнмут. У першій грі у плей-оф Ліги націй-2024/25 український захисник відзначився забитим м'ячем у ворота Бельгії.