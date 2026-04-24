24 квітня, 09:10
Забарний пропустить матч за ПСЖ: названа причина

Олександра Власова
Основні тези
  • Ілля Забарний пропустить матч ПСЖ проти Анже через дискваліфікацію за накопичення жовтих карток.
  • ПСЖ лідирує у французькому чемпіонаті і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де зустрінеться з Баварією.
Український захисник і гравець національної збірної України Ілля Забарний виступає за французький клуб ПСЖ. Наступний матч команди в Лізі 1 проти Анже, який відбудеться 25 квітня, українець пропустить.

Причиною є дискваліфікація, про яку повідомив паризький клуб. Вона пов'язана з накопиченням жовтих карток у попередніх матчах.

Які деталі дискваліфікації Забарного?

У поєдинку проти Нанта Забарний отримав своє п'яте попередження у 24 матчах чемпіонату, через що автоматично пропустить наступний матч. Це сталося на 41-й хвилині гри.

Після переможного матчу проти Нанта з рахунком 3:0 головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив гру українського захисника, повідомляли у соцмережі X.

Думаю, ми заслужили на цю перемогу. Ми змогли побачити різних гравців. Нападники зіграли дуже добре, але для мене важливіше говорити про Бералдо, Невеша, Заїра-Емері, Забарного…,
– сказав Енріке.

Як ПСЖ виступає у Лізі 1 та Лізі чемпіонів?

  • Під керівництвом Луїса Енріке ПСЖ двічі обіграв Ліверпуль з рахунком 2:0 – вдома та на "Енфілді".

  • У півфіналі Ліги чемпіонів команда зустрінеться з Баварією.

  • У французькому чемпіонаті ПСЖ лідирує, випереджаючи Ланс на 4 очки за п'ять турів до кінця сезону.

