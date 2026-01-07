"Він на крок позаду": у Польщі раптово розкритикували Іллю Забарного
- Дам'єн Перкі, колишній польський футболіст, розкритикував Іллю Забарного за його виступи в ПСЖ, сумніваючись у здатності українця грати у складі команди Луїса Енріке.
- Перкі вважає, що Забарний не відповідає ігровій філософії тренера ПСЖ, оскільки захисник часто виявляється "на крок позаду" через недостатню швидкість.
Захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав порцію неприємних коментарів щодо своїх виступів від колишнього футболіста збірної Польщі Дам'єна Перкі. Той поставив під сумнів здатність українця грати у складі чинних переможців Ліги чемпіонів.
Після ігрової кар'єри, в якій не було зіркових моментів, Перкі подався в експерти на телебаченні. В етері одного з аналітичних шоу про чемпіонат Франції він і почав "знищувати" гру Забарного, пише 24 Канал з посиланням на Planete PSG.
Що поляк сказав про виступи Забарного в ПСЖ?
Перкі висловив подив, що українець вважався в АПЛ одним із найкращих захисників ліги, дивуючись, що Ілля "не прийшов зі словацької першості".
Далі поляк французького походження взагалі вирішив, що Забарному не місце у команді Луїса Енріке.
Маю сумніви, що він сумісний з ігровою філософією тренера, яка полягає у потребі весь час пресингувати, боятися опинитися не на своїй позиції. Його весь час будуть випереджати. В будь-якій ситуації він на крок позаду. Швидкість зовсім не є його сильною якістю. Через це виникатимуть труднощі,
– нарікав Перкі.
Хто такий Дам'єн Перкі?
Більшість вболівальників могли й не чути про цього ексзахисника. Вершина його виступів у профі-футболі, як пише портал Transfermarkt, – це скромний навіть за французькими мірками Сошо.
Що казати, якщо доля закинула його аж у Торонто, а вішати бутси на цвях він поїхав у Газелек, який виступає аж в четвертому за силою дивізіоні Франції.
За збірну Польщі він грав лише тому, що не мав жодних перспектив потрапити у французьку національну команду. Для цього скористався польським походженням бабусі і швиденько оформив собі новий паспорт.
Як грає цього сезону Ілля Забарний?
Наприкінці 2025 року українець у складі ПСЖ став тріумфатором Міжконтинентального кубка.
У Лізі чемпіонів Забарний запам'ятався епічно провальним матчем, в якому заробив одразу два пенальті та червону картку.
У складі збірної України Ілля встановив унікальне досягнення, ставши наймолодшим в історії головної команди капітаном.