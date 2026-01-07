"Він на крок позаду": у Польщі раптово розкритикували Іллю Забарного

Захисник ПСЖ Ілля Забарний отримав порцію неприємних коментарів щодо своїх виступів від колишнього футболіста збірної Польщі Дам'єна Перкі. Той поставив під сумнів здатність українця грати у складі чинних переможців Ліги чемпіонів.

Після ігрової кар'єри, в якій не було зіркових моментів, Перкі подався в експерти на телебаченні. В етері одного з аналітичних шоу про чемпіонат Франції він і почав "знищувати" гру Забарного, пише 24 Канал з посиланням на Planete PSG.

Що поляк сказав про виступи Забарного в ПСЖ?

Перкі висловив подив, що українець вважався в АПЛ одним із найкращих захисників ліги, дивуючись, що Ілля "не прийшов зі словацької першості".

Далі поляк французького походження взагалі вирішив, що Забарному не місце у команді Луїса Енріке.

Маю сумніви, що він сумісний з ігровою філософією тренера, яка полягає у потребі весь час пресингувати, боятися опинитися не на своїй позиції. Його весь час будуть випереджати. В будь-якій ситуації він на крок позаду. Швидкість зовсім не є його сильною якістю. Через це виникатимуть труднощі,

– нарікав Перкі.

Хто такий Дам'єн Перкі?

Більшість вболівальників могли й не чути про цього ексзахисника. Вершина його виступів у профі-футболі, як пише портал Transfermarkt, – це скромний навіть за французькими мірками Сошо.

Що казати, якщо доля закинула його аж у Торонто, а вішати бутси на цвях він поїхав у Газелек, який виступає аж в четвертому за силою дивізіоні Франції.

За збірну Польщі він грав лише тому, що не мав жодних перспектив потрапити у французьку національну команду. Для цього скористався польським походженням бабусі і швиденько оформив собі новий паспорт.

Як грає цього сезону Ілля Забарний?