После игровой карьеры, в которой не было звездных моментов, Перки подался в эксперты на телевидении. В эфире одного из аналитических шоу о чемпионате Франции он и начал "уничтожать" игру Забарного, пишет 24 Канал со ссылкой на Planete PSG.

Что поляк сказал о выступлениях Забарного в ПСЖ?

Перки выразил удивление, что украинец считался в АПЛ одним из лучших защитников лиги, удивляясь, что Илья "не пришел из словацкого первенства".

Далее поляк французского происхождения вообще решил, что Забарному не место в команде Луиса Энрике.

Сомневаюсь, что он совместим с игровой философией тренера, которая заключается в необходимости все время прессинговать, бояться оказаться не на своей позиции. Его все время будут опережать. В любые ситуации он на шаг позади. Скорость вовсе не является его сильным качеством. Из-за этого будут возникать трудности,

– сетовал Перки.

Кто такой Дамьен Перки?

Большинство болельщиков могли и не слышать об этом экс-защитнике. Вершина его выступлений в профи-футболе, как пишет портал Transfermarkt, – это скромный даже по французским меркам Сошо.

Что говорить, если судьба забросила его аж в Торонто, а вешать бутсы на гвоздь он поехал в Газелек, который выступает аж в четвертом по силе дивизионе Франции.

За сборную Польши он играл только потому, что не имел никаких перспектив попасть во французскую национальную команду. Для этого воспользовался польским происхождением бабушки и быстренько оформил себе новый паспорт.

Как играет в этом сезоне Илья Забарный?