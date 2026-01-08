Забарний забив божевільний гол за ПСЖ: реакція партнерів здивує – фантастичне відео

У четвер, 8 січня, ПСЖ зіграє проти Марселя у фіналі Суперкубка Франції. На передігровому тренуванні парижан український захисник Ілля Забарний відзначився результативною дією.

23-річний український оборонець забив фантастичний гол на тренуванні паризького клубу. Ілля Забарний "зняв павутину" із дев'ятки воріт ПСЖ, завдавши удару із дальньої відстані, повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм ПСЖ.

Як Забарний забив на тренуванні ПСЖ?

Взяття воріт Забарним викликало бурхливу реакцію партнерів по команді. За останній час це вже далеко не перша така шалена реакція гравців ПСЖ на гол Іллі під час тренувального процесу. Але цього разу захиснику збірної України вдалось забити куди красивіший м'яч.

Відео голу Забарного

Вже 8 січня Забарний може підійняти над головою свій перший трофей у новому 2026 році. Фінал Суперкубка Франції ПСЖ – Марсель розпочнеться о 20:00 (за київським часом).

Чому Забарного розкритикували у Польщі?

Колишній польський футболіст Дам'єн Перкі несподівано висловив порцію критики у сторону Іллі. Як повідомляє Planete PSG, нинішній експерт на телебаченні припустив, що Забарний не підходить під філософію стилю гри команди Луїса Енріке.

"Маю сумніви, що він сумісний з ігровою філософією тренера, яка полягає у потребі весь час пресингувати, боятися опинитися не на своїй позиції. Його весь час будуть випереджати. В будь-якій ситуації він на крок позаду. Швидкість зовсім не є його сильною якістю. Через це виникатимуть труднощі", – заявив Перкі.

Що відомо про виступи Забарного у ПСЖ?