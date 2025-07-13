Прізвище найуспішнішого російського тренера не було викарбувано на Кубку Стенлі

Флорида вдруге поспіль завоювала головний трофей НХЛ. У фіналі Кубка Стенлі команда перемогла Едмонтона у серії з шести матчів.

Відповідно до традиції, на трофеї викарбували прізвища 52 гравців і представників клубу, однак серед них не виявилося імені росіянина Максима Іванова, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Найтитулованішого російського тренера обділили увагою

До тренерського штабу Флориди входить російський спеціаліст Максим Іванов, якого на офіційному сайті клубу вказано як тренера з розвитку індивідуальних навичок. Попри це, його прізвище не з’явилося серед 52, які були нанесені на Кубок. Натомість там є, зокрема, імена тренера воротарів Робба Телласа та асистента з відеоаналізу Джона Коньємі.

Іванов вважається найуспішнішим російським тренером в історії НХЛ: він здобув вже чотири чемпіонські титули. Раніше він також висловлював невдоволення через те, що йому не дозволили вивезти трофей до Росії. Відповідно до традицій ліги, кожен гравець або член тренерського штабу команди-переможця має право на один день забрати Кубок Стенлі додому або привезти його на батьківщину.

Нагадаємо, що після тріумфу в Кубку Стенлі хокеїсти Флориди святкували перемогу з російськими прапорами. Це обурило легендарного хокеїста Домініка Гашека.