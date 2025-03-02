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Sport News 24 Футбол Сенсація у Кривому Розі: Інгулець несподівано обіграв бронзового призера УПЛ
2 березня, 17:42
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Сенсація у Кривому Розі: Інгулець несподівано обіграв бронзового призера УПЛ

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Інгулець переміг Кривбас з рахунком 2:0 завдяки голам Пушкарьова та Бенедюка, незважаючи на те, що Кривбас вважався фаворитом.
  • Матч був перенесений на 2 березня через повітряну тривогу, і ця перемога стала лише другою для Інгульця в чемпіонаті, що підвищило конкуренцію в нижній частині турнірної таблиці.

Криворізький Кривбас невдало стартував у другій частині сезону УПЛ. Підопічні Юрія Вернидуба зазнали другої поспіль поразки, не відзначившись жодним забитим голом.

Інгулець – Кривбас 2:0

Голи: Пушкарьов, 14, Бенедюк, 20

Поєдинок у Кривому Розі між командами Інгулець та Кривбас повинен був відбутися у перший день весни. Однак через повітряну тривогу зустріч довелося перенести на 2 березня, пише 24 Канал.

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Кобін переграв Вернидуба у Кривому Розі

Перед початком матчу беззаперечним фаворитом вважався Кривбас. Бронзовий призер чемпіонату бореться за вихід в єврокубки, тоді як Інгулець сподівається не вилетіти в Першу лігу.

Результат матчу став сюрпризом для фахівців та любителів футболу. Підопічні Василя Кобіна завдяки голам Пушкарьова та Бенедюка у першому таймі здобули перемогу з рахунком 2:0.

У криворіжців було достатньо часу, щоб бодай вирвати нічию. Однак гравці Кривбасу так не змогли вразити ворота Паламарчука.

Відеоогляд матчу Інгулець – Кривбас

  • Інгулець здобув лише другу перемогу в чемпіонаті, збільшивши конкуренцію внизу турнірної таблиці. Від зони перехідних матчів (14 місця) "козаків" віддаляють п'ять очок.
  • Кривбас зазнав другої поспіль поразки. Команді Вернидуба на п'яти наступає Полісся. Обидві команди набрали по 31 балу, але криворіжці мають ще гру в запасі.