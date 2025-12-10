Без Салаха та зі спірним суддівством: Ліверпуль вирвав надважливу перемогу над Інтером в ЛЧ

Цього тижня в Лізі чемпіонів тривають матчі 6-го туру основної стадії. Центральна зустріч вівторка, 9 грудня, пройшла в Мілані на стадіоні "Джузеппе Меацца".

Фіналіст минулорічного сезону Інтер приймав кризовий Ліверпуль. Мерсисайдська команда потужно стартувала у цій кампанії, але у жовтні-листопаді гучно провалилась, повідомляє 24 Канал.

Як Ліверпуль провалює сезон?

В останніх 15-ти матчах Ліверпуль програв аж дев'ять разів. Через це команда застрягла аж на 10-му місці в турнірній таблиці АПЛ, а також підійшла до битви з Інтером на 14-ій позиції в Лізі чемпіонів.

Самі ж "неррадзурі" навпаки серед лідерів у головному турнірі Європи після чотирьох перемог у п'яти зустрічах. Також на руку Інтеру грала кадрова ситуація в Ліверпулі.

Фрімпонг, Гакпо та Вірц не потрапили в основу, а Салах розсварився із тренером та не потрапив у заявку команди. Зрештою обидві команди обрали обережний стиль гри та не відзначались великою кількістю моментів.

Інтер – Ліверпуль 0:1

Гол: Собослаї, 88 (пен).

Інтер ще у першому таймі втратив Ачербі та Чалханоглу через травми. Тим не менш, Мартінес та Зелінський створили небезпеку біля воріт Аліссона, тож бразильцю довелось рятувати гостей.

Втім Ліверпуль захопив ініціативу після перерви. Найбільш гострим був Екітіке, який завдав не одного удару по воротах Зоммера. А ось Ісак знову не вразив та поступився місцем на полі Вірцу.

І в підсумку ця заміна Слота частково спрацювала. Бастоні в боротьбі у власному майданчику схопив Флоріана за футболку і той вчасно впав. Суддя ж після перегляду VAR призначив пенальті.

Удар з позначки впевнено реалізував Собослаї. Інтер же робив ставку на контратаки та швидко біг по флангах. Та все ж перетворити ці шанси на небезпеку біля воріт Аліссона не вдавалось.

Огляд матчу Інтер – Ліверпуль: дивитися відео

Як проходить сезон для команд?