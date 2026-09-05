В останні сезони саме Інтер і Наполі визначають чемпіона Італії – з 2023 року клуби по черзі брали Скудетто, повідомляє 24 Канал. Постійна конкуренція між командами тільки додає значення прийдешній грі.

Хто фаворит у матчі Інтер – Наполі

Напередодні протистояння саме "нерадзуррі" є фаворитами, адже не поступаються неаполітанцям вдома з 2021 року. Утім з того часу міланці виграли тільки один поєдинок на "Джузеппе Меацца", тоді як три інші зустрічі завершилися нічиєю.

Новий сезон підопічні Крістіана Ківу також розпочали краще, записавши собі в актив впевнені проти Монци та Кальярі. Якщо новачка чемпіонату Інтер обіграв з легкістю, то перемогу над Кальярі приніс один гол Хакана Чалханоглу.

Водночас Наполі після нервової перемоги над Дженоа спіткнулося вже в наступному турі. Команда Массімільяно Аллегрі вдома програла Комо.

Що чекати від Інтера та Наполі

Після двох поспіль перемог Інтер може собі дозволити стриманішу, розраховану гру. Особливо з огляду на те, як команда розсипалася у другому таймі попереднього матчу й віддала ініціативу.

Для Наполі ще свіжа домашня поразка від Комо, тому команда навряд чи стане широко ризикувати. Аллегрі, швидше за все, обере шлях максимальної компактності й жорсткої оборони, щоб не спіймати другу поразку підряд.

Нагадаємо, матч Інтер – Наполі розпочнеться о 19:00 за Києвом. В Україні гру можна переглянути онлайн на медіасервісі MEGOGO.