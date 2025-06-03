Міланський Інтер провально завершив сезон 2024-2025. "Неррадзурі" не виграли жодного трофея в Італії та програли у фіналі Ліги чемпіонів ПСЖ з рахунком 0:5.

До теми Арешти, бійки вболівальників у Мюнхені та хаос у Парижі: фінал ЛЧ обернувся заворушеннями

Прощання з Індзагі

Тепер же напередодні Клубного чемпіонату світу італійці ще й залишились без тренера, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Інтера. Сімоне Індзагі залишив посаду головного тренера.

Сторони розійшлись за обопільною згодою, адже у Сімоне як раз завершується контракт цього літа. Очікується, що Індзагі очолить аравійський Аль-Хіляль, який готовий платити йому близько 25 мільйонів євро на рік.

Що ж стосується Інтера, то клуб розглядає варіанти із запрошенням Роберто Де Дзербі та Сеск Фабрегас. Нагадаємо, що Індзагі очолив "неррадзурі" у 2021 році.

Читайте також У день фіналу Ліги чемпіонів помер колишній президент Інтера

За цей час коуч провів на чолі команди 217 матчів, вигравши 141 з них. При цьому "змії" змогли здобути шість трофеїв на внутрішній арені. Сімоне вигравав Серію А у 2024-му, а також двічі здобував Кубок та тричі – Суперкубок Італії.

Втім головним досягненням Індзагі в клубі залишаються два виходи у фінал Ліги чемпіонів. У 2023 році Інтер мінімально поступився Манчестер Сіті, тоді як цього сезону розгромно програв ПСЖ (0:5).