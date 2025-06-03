Миланский Интер провально завершил сезон 2024-2025. "Неррадзури" не выиграли ни одного трофея в Италии и проиграли в финале Лиги чемпионов ПСЖ со счетом 0:5.

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Прощание с Индзаги

Теперь же накануне Клубного чемпионата мира итальянцы еще и остались без тренера, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Интера. Симоне Индзаги покинул пост главного тренера.

Стороны разошлись по обоюдному согласию, ведь у Симоне как раз завершается контракт этим летом. Ожидается, что Индзаги возглавит аравийский Аль-Хиляль, который готов платить ему около 25 миллионов евро в год.

Что же касается Интера, то клуб рассматривает варианты с приглашением Роберто Де Дзерби и Сеска Фабрегаса. Напомним, что Индзаги возглавил "неррадзури" в 2021 году.

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За это время коуч провел во главе команды 217 матчей, выиграв 141 из них. При этом "змеи" смогли добыть шесть трофеев на внутренней арене. Симоне выигрывал Серию А в 2024-м, а также дважды завоевывал Кубок и трижды – Суперкубок Италии.

Впрочем, главным достижением Индзаги в клубе остаются два выхода в финал Лиги чемпионов. В 2023 году Интер минимально уступил Манчестер Сити, тогда как в этом сезоне разгромно проиграл ПСЖ (0:5).