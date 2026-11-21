Михайло Мудрик дав скандальне інтерв'ю Дмитро Гордону, де звинуватив УАФ і збірну України у своєму позитивному допінг-тесті. Ось тільки словам футболіста не повірили навіть в Англії.

Зокрема, колишній власник Крістал Пелес, а тепер експерт TalkSport Саймон Джордан вважає, що Мудрик просто хоче зняти з себе відповідальність. Розмова про українського футболіста опублікована на ютуб-каналі TalkSport.

Що сказав Джордан про закиди Мудрика в бік УАФ

Джордан зазначив, що це все маячня. Це самовиправдовувальна маячня. Мудрик просто намагається перекласти відповідальність із себе на когось іншого.

Тобто, хтось притиснув його, затиснув йому носа та запхав йому це в рота. Це трохи схоже на сцену з фільму "Марафонець". Це елітні спортсмени, які самі відповідають за те, що вживають,

– зауважив експерт.

Він додав, що за словами Мудрика, виходить, що це державний допінг. Тоді чому ніхто з інших гравців збірної України не здав позитивний допінг-тест. Мудрик просто нахабно валить усе на українського нутриціолога.

Він дурень. Це просто перекроєна версія подій, щоб зняти з Мудрика відповідальність, яку він несе. А в нього завжди є вибір,

– наголосив Джордан.

За його словами, якщо для кожного українського футболіста, ще з часів Шевченка та раніше, фундаментальною вимогою є прийом набору речовин, то де тоді інші футболісти, які провалили допінг-тести в збірній України. Як зазначив експерт, це демонструє те, наскільки треба довіряти словам Мудрика. Окремо він звернувся до футболіста та сказав, що не вірить у такий розвиток подій.

Що саме Мудрик розповів про свій допінг

В інтерв'ю Гордону Мудрик розповів, що допінг він міг отримати тільки в розташуванні збірної України. За його словами, в національній команді є нутриціолог, який кожному футболісту видає стаканчик із таблетками, котрі ті має випити.

Крім того, в цьому ж інтерв'ю гравець Тоттенгема запам'ятався низкою інших гучних заяв. Зокрема, про те, в збірній Україні погано організовані процеси. Навіть "наїхав" на президента УАФ Андрія Шевченка через гроші.