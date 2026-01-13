Чому Дерюгіна розлучилась із Блохіним: гімнастка назвала причину розриву з легендою Динамо

Українська гімнастка Ірина Дерюгіна залишається однією з найбільш видатних спортсменок в історії. При цьому спортсменка запам'яталась не тільки своїми виступами.

Ірині вдалось побудувати міцну сім'ю із легендарним футболістом Олегом Блохіним. У 1980 році зіркова пара одружилась, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дмитра Гордона.

Як склались стосунки із Блохіним?

За кілька років у Ірини та Олега народилась донька Ірина. Пара залишалась разом аж 19 років, але у 1999 році стало відомо про розлучення Дерюгіної з чоловіком.

При цьому вони не залишились у гарних відносинах один з одним. Ірина розповіла, чому вирішила завершити стосунки із Блохіним та що зруйнувало їх шлюб.

"Я покохала Олега, у нас були почуття і все добре. Я 19 років із ним прожила і заради нього зірки знімала. Чому розлучились? У нього народились діти. А я не могла залишити гімнастику. Це була моя ініціатива щодо розлучення. У Олега був складний характер. Він обов'язково мав спати вдень. Це давало складнощі. Це вже пройшло і пішло", – розповідає Дерюгіна.

Розлучались по-різному, бувало і плакали. Все було. Тримати це все емоційно було важко. Кожна людина в якийсь момент щось собі дозволяє і тому щось пішло не так. В якийсь момент я шкодувала через розлучення. Можливо, не вистачило витримки, можливо, розуму. В сім'ї мають давати один одному щось. Мені теж хотілось щось отримувати, але у мене цього не було,

– підсумувала колишня спортсменка.

Зазначимо, що на початку XXI сторіччя Блохін розпочав нові стосунки. Він одружився із жінкою на ім'я Анжела, яка не є медійною особою. В цьому шлюбі у легенди Динамо народилось двоє дітей.

Донька Ганна народилась у 2000 році, а Катерина – у 2002-му. У свою чергу донька від його шлюбу з Дерюгіною Ірина Блохіна стала відомою гімнасткою та працювала на телебаченні під час Євро-2012, коли Блохін тренував збірну України.

Як склалась кар'єра Ірини Дерюгіної?