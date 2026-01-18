Вона не професіонал, – Дерюгіна зробила відверту заяву про росіянку Вінер
- Ірина Дерюгіна заявила, що Ірина Вінер не була професіональним тренером, оскільки копіювала українців.
- Дерюгіна вважає, що Вінер була організатором, а не професіоналом, і що суперництво між ними частково було через те, що Україна була подразником для Вінер.
Нещодавно Ірина Дерюгіна висловилася щодо Ірини Вінер. Президентка Української федерації гімнастики поділилася тим, якою була росіянка у ролі тренерки.
Окрім того, Дерюгіна розповіла про суперництво між Україною та Росією у гімнастиці. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ютуб-канал Дмитра Гордона.
Що Дерюгіна сказала про Вінер?
Видатна українська гімнастка заявила, що Вінер не поставила жодної вільної вправи та ні однієї музики за свою кар'єру. За словами Дерюгіної, російська тренерка просто копіювала усе, що робили українці, а гроші отримувала від "Газпрому".
Однак президентка Української федерації гімнастики зазначила, що Вінер дуже любила свою справу. Проте зрештою Дерюгіна не вважає її професіональною тренеркою.
Вона була матір'ю у свої гімнастиці для росіян. Вінер вболівала за те, що вона робила. Для мене вона не професіонал, а просто організатор. Вона весь час хотіла бути краще, ніж ми, а Україна це для неї подразник. Тому ми змагалися,
– сказала Дерюгіна.
Раніше Дерюгіна відверто висловилася про своє ставлення до росіян. Видатна українська гімнастка зневажає їх.
"Я їх вважаю звірами. Не можу взагалі їх бачити під жодним соусом. Ми не спілкуємося, не вітаємося, жодного контакту", – цитує Дерюгіну gordonua.
Що відомо про Ірину Вінер?
Російська тренерка народилася 30 липня 1948 року у Самарканді, що в Узбекистані. А з 11 років Вінер займалася художньою гімнастикою у Ташкенті під керівництвом Лілії Петрової та Елеонори Сумарокової.
У 1969 році вона закінчила Узбецький державний інститут фізичної культури у Ташкенті. А з 1972 по 1992 року Вінер працювала тренером місцевої збірної, а також національної команди країни.
У 1992 році вона вийшла заміж за російського бізнесмена Алішера Усманова. У тому ж році стала тренером Центру олімпійської підготовки, а у 2001 очолила збірну Росії з художньої гімнастики.
З 2008 Вінер стала президенткою Всеросійської федерації художньої гімнастики. Її двічі переобирали у 2016 та 2020 роках.
У лютому 2012 року її зареєстрували як довірену особу кандидата у президенти Росії Володимира Путіна, який на той час був прем'єр-міністром кар'єри. У 2016 році також її обрали до Вищої ради партії "Єдина Росія".