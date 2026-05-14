Якою була перша дружина Олега Блохіна: факти про Ірину Дерюгіну

Ірина Дерюгіна – видатна українська гімнастка та тренерка світового рівня. Її внесок у розвиток художньої гімнастики важко переоцінити.

Її життя та кар'єра були сповнені як радісних, так і складних моментів. Про спортивні досягнення, особисте життя та життя після кар'єри спортсменки розповість 24 Канал.

Дивіться також Не тільки Блохін і Дерюгіна: знамениті шлюби футболістів Динамо часів СРСР

Що відомо про Ірину Дерюгіну?

Дитинство

Вона народилася у родині спортивних легенд: батько, Іван Дерюгін, був Олімпійським чемпіоном з сучасного п'ятиборства, а мати, Альбіна Дерюгіна, – легендарною тренеркою. Ірина успадкувала талант та відданість спорту від батьків і вже у 10 років вступила до Київського хореографічного училища, що дало їй гнучкість і артистизм. Пізніше вона здобула освіту в Київському державному інституті фізичної культури, заклавши основу для майбутньої тренерської кар'єри.

Спортивна кар'єра

У спортивній кар'єрі Дерюгіна досягла унікальних висот: вона залишилася єдиною радянською гімнасткою, яка двічі здобула титул абсолютної чемпіонки світу в індивідуальній першості, у 1977 році в Базелі та 1979-го в Лондоні.

Вона була першою радянською гімнасткою, яка виконала складні елементи з м'ячем, які пізніше увійшли до програми змагань.

Після професійної кар'єри

У 1982 році вона перейшла до тренерської роботи. Разом з матір'ю вона заснувала відому "Школу Дерюгіних" у Києві, де підготували численні зірки світового масштабу: серед них – Олександра Тимошенко, Катерина Серебрянська, Тамара Єрофеєва та Ганна Безсонова, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 та 2008 років.

За останні двадцять років вихованки Ірини завоювали понад 120 золотих, 30 срібних і 30 бронзових медалей на головних міжнародних турнірах, включно з 2 олімпійськими чемпіонками, 1 призеркою Олімпійських ігор, 11 чемпіонками світу та 30 призерками чемпіонатів світу. Дерюгіна також є головною організаторкою престижного міжнародного турніру "Кубок Дерюгіної", який проводиться з 1990-х років.

Ірина Дерюгіна зі своїми ученицями / Фото Українська федерація гімнастики

Особисте життя

У 1980 році (за деякими джерелами – наприкінці 1979-го) вона офіційно вийшла заміж за відомого українського футболіста та тренера Олега Блохіна. У 1983 році у подружжя народилася єдина спільна донька Ірина, яка згодом стала відомою співачкою, телеведучою та хореографом, а зараз працює старшою тренеркою у збірній разом із матір'ю.

Шлюб тривав 19 років і офіційно розірвався на межі 1999 – 2000 років.

За особистим зізнанням Ірини, причиною розлучення стало народження дітей у Блохіна поза їхньою родиною. Після розлучення Ірина Дерюгіна не підтримує жодних стосунків із колишнім чоловіком та його новою родиною, а їхня донька також припинила спілкування з батьком.

Навіть через багато років після розлучення імена колишнього подружжя знову з'являються в медіа через юридичні суперечки. За даними Ігоря Бурбаса, перша та друга дружини Блохіна вели судові розгляди щодо поділу нерухомості у Києві.

Другий шлюб Дерюгіної тривав майже 11 років і залишався приватним.

Ірина Дерюгіна, Олег Блохін та маленька Ірина Блохіна / Фото з відкритих джерел

Скандали

Попри величезний авторитет у світі гімнастики, кар'єра Ірини Дерюгіної не була позбавлена складнощів. У 2000 році Міжнародна федерація гімнастики відсторонила її від суддівства на один рік за упереджене оцінювання, а у 2008 році вона отримала покарання у вигляді восьмирічної дискваліфікації через звинувачення у підкупі суддів, яке після апеляцій було скорочено до чотирьох років.

У 2024 році її обрали президенткою Української федерації гімнастики, до цього працюючи першою віцепрезиденткою організації. Вона продовжує активно розвивати українську гімнастику, виховує нове покоління спортсменок.

Її внесок у спорт відзначено званням заслуженого тренера СРСР і України, а також численними орденами та медалями.