Сльози щастя: відео емоційної реакції Дерюгіної на тріумф Онофрійчук підкорило мережу
- Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула "золото" в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи-2025, перша така медаль для України з 1997 року.
- Ірина Дерюгіна, президентка Федерації художньої гімнастики України, емоційно відреагувала на перемогу Онофрійчук, не стримуючи сліз радості.
Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула історичне "золото" в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи-2025. Для нашої країни це перша медаль найвищого ґатунку у цій дисципліні з 1997 року.
За виступом своєї вихованиці Таїсії Онофрійчук у Таллінні слідкувала президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна. На камери потрапила реакція тренерки на перемогу 17-річної киянки, пише 24 Канал.
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Як Дерюгіна відреагувала на "золото" Онофрійчук
Ірина Іванівна затамувавши подих слідкувала за виступом Таїсії. Після тріумфу юної українки вона з материнською любов'ю обійняла свою підопічну. Тренерка не змогла стримати сліз радості.
Відео з реакцією Дерюгіної підкорило мережу. Користувачі жваво реагують на щирі емоції прославленої тренерки.
Відео реакцію Дерюгіної
До речі, у фіналах окремих видів вправ Онофрійчук здобула ще три медалі на чемпіонаті Європи-2025.
Зазначимо, що Таїсія Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка зуміла вибороти звання абсолютної чемпіонки Європи. До неї ця вершина підкорялася Катерині Серебрянській у 1996 році та Олені Вітриченко у 1997.
Востаннє українки підіймалися на подіум континентальної першості в особистому багатоборстві у 2016 році. Тоді бронзову медаль здобула Ганна Різатдінова.