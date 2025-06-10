Сльози щастя: відео емоційної реакції Дерюгіної на тріумф Онофрійчук підкорило мережу

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула історичне "золото" в особистому багатоборстві на чемпіонаті Європи-2025. Для нашої країни це перша медаль найвищого ґатунку у цій дисципліні з 1997 року.

За виступом своєї вихованиці Таїсії Онофрійчук у Таллінні слідкувала президентка Федерації художньої гімнастики України Ірина Дерюгіна. На камери потрапила реакція тренерки на перемогу 17-річної киянки, пише 24 Канал.

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Як Дерюгіна відреагувала на "золото" Онофрійчук

Ірина Іванівна затамувавши подих слідкувала за виступом Таїсії. Після тріумфу юної українки вона з материнською любов'ю обійняла свою підопічну. Тренерка не змогла стримати сліз радості.

Відео з реакцією Дерюгіної підкорило мережу. Користувачі жваво реагують на щирі емоції прославленої тренерки.

Відео реакцію Дерюгіної

До речі, у фіналах окремих видів вправ Онофрійчук здобула ще три медалі на чемпіонаті Європи-2025.

Зазначимо, що Таїсія Онофрійчук стала лише третьою українкою, яка зуміла вибороти звання абсолютної чемпіонки Європи. До неї ця вершина підкорялася Катерині Серебрянській у 1996 році та Олені Вітриченко у 1997.

Востаннє українки підіймалися на подіум континентальної першості в особистому багатоборстві у 2016 році. Тоді бронзову медаль здобула Ганна Різатдінова.