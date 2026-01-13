Спорт очистився: Дерюгіна назвала важливу зміну в гімнастиці після відсторонення росіян

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світова спортивна спільнота діяла рішуче та відсторонила "запорєбрикових" представників майже звідусіль. Згодом їх почали поступово повертати, проте здебільшого ті виступають у "нейтральному" статусі.

Це ж стосується й художньої гімнастики. Легендарна Ірина Дерюгіна розповіла, як відсторонення Росії вплинуло на розвиток цього виду спорту, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Дмитра Гордона.

Читайте також Неймовірна красуня та колишня дружина Блохіна: як у молодості виглядала Ірина Дерюгіна

Що сказала Дерюгіна про відсторонення росіян?

Президентка Федерації гімнастики України заявила, що за період відсутності представників Росії на міжнародних турнірах значно покращилася ситуація з суддівством. Вона натякнула, що росіяни систематично заохочували характерну для себе корупцію.

Я можу сказати, що за ці чотири роки таких речей, які були до цього, не було. Це було жахливо! Гроші? Підкуп? Я не хочу говорити. Потім мені почнуть розповідати, що можуть покарати. Я не хочу про це говорити. Але я хочу сказати, що суддівство за цей час, що не було росіян на міжнародній арені, стало кращим,

– сказала Дерюгіна.

Зазначимо, що раніше в Росії звинуватили Дерюгіну та Україну в "міжнародному тероризмі".

Що ще сказала Дерюгіна в інтерв'ю Гордону?