Збірна України свій третій поєдинок у відборі на чемпіонат світу-2026 зіграє у п'ятницю, 10 жовтня. Підопічні Сергія Реброва зустрінуться з національною командою Ісландії.

Їх очне протистояння відбудеться у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Маркевич назвав головну умову, завдяки якій збірна України може перемогти Ісландію

Де дивитися матч Ісландія – Україна?

В Україні пряма трансляція поєдинку між Ісландією та Україною буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".

Також матч Ісландія – Україна буде доступний безплатно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.

Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Віталій Волочай. За годину до початку протистояння також розпочнеться традиційна аналітична студія.

Її ведучим буде журналіст Вадим Шевякін. Разом з ним третій матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексгравець збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колісник.

Довідка. Кваліфікацію на ЧС-2026 Україна розпочала гірше за Ісландію. Обидві команди у групі D поступилися Франції, але "синьо-жовті" зіграли внічию з Азербайджаном (1:1), а ісландці розгромили аутсайдера квартету з рахунком 5:0.

Нагадаємо, що Сергій Ребров вніс у стартову заявку збірної України на жовтневі матчі 25 футболістів, яку опублікувала УАФ. Після цього в ній відбулося декілька змін.

Через пошкодження табір національної команди залишили Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик. Їх замінили Олег Очеретько та Владислав Велетень.

Історія протистоянь збірних Ісландії та України