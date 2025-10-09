Их очное противостояние состоится в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр". Игра начнется в 21:45 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.
Где смотреть матч Исландия – Украина?
В Украине прямая трансляция поединка между Исландией и Украиной будет доступна на медиасервисе Megogo. Зрители смогут посмотреть эту игру по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S".
Также матч Исландия – Украина будет доступен бесплатно. Его покажут на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.
Отметим, что комментаторами поединка станут Вадим Скичко и Виталий Волочай. За час до начала противостояния также начнется традиционная аналитическая студия.
Ее ведущим будет журналист Вадим Шевякин. Вместе с ним третий матч "сине-желтых" в отборе на чемпионат мира-2026 будут обсуждать приглашенные гости – экс-игрок сборной Украины Александр Головко и футбольный аналитик Андрей Колесник.
Справка. Квалификацию на ЧМ-2026 Украина начала хуже Исландии. Обе команды в группе D уступили Франции, но "сине-желтые" сыграли вничью с Азербайджаном (1:1), а исландцы разгромили аутсайдера квартета со счетом 5:0.
Напомним, что Сергей Ребров внес в стартовую заявку сборной Украины на октябрьские матчи 25 футболистов, которую опубликовала УАФ. После этого в ней произошло несколько изменений.
Из-за повреждений лагерь национальной команды покинули Александр Зубков, Виктор Цыганков и Александр Тымчик. Их заменили Олег Очеретько и Владислав Велетень.
История противостояний сборных Исландии и Украины
- По информации Transfermarkt, команды в шестой раз встретятся между собой. Впервые они противостояли друг другу в отборе на Евро-2000 и тогда "сине-желтые" дома сыграли вничью 1:1, а на выезде минимально победили со счетом 1:0.
- После этого их пути пересеклись в квалификации к чемпионату мира-2018. В Киеве снова была зафиксирована ничья, но в Исландии победили хозяева – 2:0.
- В последний раз команды встречались весной 2024 года. В финальном матче плей-офф за выход на Евро-2024 подопечные Сергея Реброва одержали волевую победу со счетом 2:1. Тогда победный гол на 84-й минуте встречи забил Михаил Мудрик.