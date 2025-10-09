Їх очне протистояння відбудеться у Рейк'явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Гра розпочнеться о 21:45 за київським часом, повідомляє 24 Канал.
Де дивитися матч Ісландія – Україна?
В Україні пряма трансляція поєдинку між Ісландією та Україною буде доступна на медіасервісі Megogo. Глядачі зможуть подивитися цю гру за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" та "MEGOPACK N+S".
Також матч Ісландія – Україна буде доступний безплатно. Його покажуть на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у Т2 та кабельних мережах.
Зазначимо, що коментаторами поєдинку стануть Вадим Скічко та Віталій Волочай. За годину до початку протистояння також розпочнеться традиційна аналітична студія.
Її ведучим буде журналіст Вадим Шевякін. Разом з ним третій матч "синьо-жовтих" у відборі на чемпіонат світу-2026 обговорюватимуть запрошені гості – ексгравець збірної України Олександр Головко та футбольний аналітик Андрій Колісник.
Довідка. Кваліфікацію на ЧС-2026 Україна розпочала гірше за Ісландію. Обидві команди у групі D поступилися Франції, але "синьо-жовті" зіграли внічию з Азербайджаном (1:1), а ісландці розгромили аутсайдера квартету з рахунком 5:0.
Нагадаємо, що Сергій Ребров вніс у стартову заявку збірної України на жовтневі матчі 25 футболістів, яку опублікувала УАФ. Після цього в ній відбулося декілька змін.
Через пошкодження табір національної команди залишили Олександр Зубков, Віктор Циганков та Олександр Тимчик. Їх замінили Олег Очеретько та Владислав Велетень.
Історія протистоянь збірних Ісландії та України
- За інформацією Transfermarkt, команди вшосте зустрінуться між собою. Вперше вони протистояли один одному у відборі на Євро-2000 й тоді "синьо-жовті" вдома зіграли внічию 1:1, а на виїзді мінімально перемогли з рахунком 1:0.
- Після цього їх шляхи перетнулися у кваліфікації до чемпіонату світу-2018. У Києві знову було зафіксовано нічию, але в Ісландії перемогли господарі – 2:0.
- Востаннє команди зустрічалися навесні 2024 року. У фінальному матчі плейоф за вихід на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Тоді переможний гол на 84-й хвилині зустрічі забив Михайло Мудрик.