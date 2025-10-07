В рамках відбору до чемпіонату світу-2026 збірна України зіграє ключовий матч проти Ісландії. Поразка у Рейк'явіку може закрити перед командою Реброва шлях на Мундіаль.

Збірна України готується до двох жовтневих матчів у відборі на ЧС-2026. Першим суперником нашої команди стане збірна Ісландії, повідомляє 24 Канал.

В якому становищі збірна України?

Підопічні Реброва невдало стартували у кваліфікації. У вересневих матчах наша команда набрала лише один бал проти Азербайджану, через що відстала від прямих конкурентів.

Французи лідирують у квартеті, тоді як Ісландія має у своєму активі три бали. Перемога над острів'янами виведе вже Україну на другу сходинку. Саме вона дає право зіграти у плей-оф за потрапляння на ЧС.

Жовтневі матчі мають стати вирішальними для нашої команди у цьому відборі. Програш Ісландії де-факто закриє перед "синьо-жовтими" шлях на турнір. Ба більше, у суперника куди краща різниця м'ячів, тому бажано не допускати рівності очок на фініші кваліфікації.

Також ці матчі можуть стати ключовими для подальшої долі Сергія Реброва у збірній. Тренером активно цікавляться у Панатінаїкосі, тому в разі провалу в жовтневих матчах наставник може залишити команду достроково.

Але попри провал у перших матчах саме Україна вважається фаворитом зустрічі у Рейк'явіку. На перемогу "синьо-жовтих" виставлений коефіцієнт 2,33, тоді як Ісландії – 3,15.

На нічию Favbet дає коефіцієнт 3,35. Особливо цікаво, що ще у вересні фаворитом звітного матчу вважались ісландці. Тоді їх успіх оцінювався у 2,44 проти 2,76 на Україну.

При цьому експерти не вірять у результативну гру в Рейк'явіку. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 2,09, тоді як на ТМ2,5 – 1,79. А ймовірність того, що заб'ють обидві збірні, дорівнює 1,84.

Відзначимо, що матч Ісландія – Україна відбудеться у Рейк'явіку 10 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом. А вже за три дні, 13-го числа, у Кракові наша команда прийматиме Азербайджан.

Нагадаємо, що фінальна стадія турніру пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Туди від Європи потраплять переможці груп, а також чотири команди зі стикових матчів.