У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. У третьому турі кваліфікаційного раунду суперником "синьо-жовтих" стане Ісландія.

Це буде виїзний поєдинок для підопічних Сергія Реброва у Рейк'явіку. Своїми очікуваннями від майбутньої гри поділився колишній наставник збірної України Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Ісландія – Україна: який прогноз дав Маркевич?

На думку досвідченого фахівця, цей матч може мати ключове значення для "синьо-жовтих". Він вважає, що поразка позбавить Україну шансів відібратися на чемпіонат світу, але прогнозує, що найгіршого сценарію в цьому поєдинку команда Реброва зможе уникнути.

Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться. А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Результат? Рахунок, напевно, не скажу, але, думаю, буде нічия,

– сказав Маркевич.

Зазначимо, що на жовтневі матчі Сергій Ребров вніс у заявку збірної України 25 гравців. Проте згодом УАФ повідомила про дві зміни – був довикликаний вінгер Полісся Владислав Велетень, а травмованого Олександра Зубкова замінив Олег Очеретько.

Заявка збірної України на матчі жовтня

Воротарі : Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся).

: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся). Захисники : Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся).

: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся). Півзахисники : Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (всі – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Руслан Маліновський (Дженоа).

: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (всі – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Руслан Маліновський (Дженоа). Нападники : Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).

: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона). Резерв: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловєров (Сток Сіті).

Що відомо про виступи України у відборі на ЧС-2026?