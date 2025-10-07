Укр Рус
7 жовтня, 09:09
Про вихід на ЧС можна забути, – прогноз Маркевича на матч Ісландія – Україна

Денис Іваненко
Основні тези
  • Мирон Маркевич вважає, що матч проти Ісландії має ключове значення для України, і поразка може позбавити команду шансів на вихід на ЧС-2026.
  • Він зробив прогноз на цей поєдинок і вважає, що суперники не визначать сильнішого.

У п'ятницю, 10 жовтня, збірна України проведе матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу. У третьому турі кваліфікаційного раунду суперником "синьо-жовтих" стане Ісландія.

Це буде виїзний поєдинок для підопічних Сергія Реброва у Рейк'явіку. Своїми очікуваннями від майбутньої гри поділився колишній наставник збірної України Мирон Маркевич, повідомляє 24 Канал із посиланням на Meta.

Ісландія – Україна: який прогноз дав Маркевич?

На думку досвідченого фахівця, цей матч може мати ключове значення для "синьо-жовтих". Він вважає, що поразка позбавить Україну шансів відібратися на чемпіонат світу, але прогнозує, що найгіршого сценарію в цьому поєдинку команда Реброва зможе уникнути.

Якщо ми програємо, то про вихід на чемпіонат світу збірній України можна буде забути. У разі нічиєї шанси ще залишаться. А перемога зробить нашу команду фаворитом у боротьбі за друге місце, яке виводить у плейоф. І, на мій погляд, тоді все вирішиться в листопаді, знову-таки, у поєдинку проти тієї ж Ісландії. Результат? Рахунок, напевно, не скажу, але, думаю, буде нічия,
– сказав Маркевич.

Зазначимо, що на жовтневі матчі Сергій Ребров вніс у заявку збірної України 25 гравців. Проте згодом УАФ повідомила про дві зміни – був довикликаний вінгер Полісся Владислав Велетень, а травмованого Олександра Зубкова замінив Олег Очеретько.

Заявка збірної України на матчі жовтня

  • Воротарі: Анатолій Трубін (Бенфіка), Дмитро Різник (Шахтар), Георгій Бущан (Полісся).
  • Захисники: Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся).
  • Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Володимир Бражко, Назар Волошин (усі – Динамо), Георгій Судаков (Бенфіка), Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Владислав Велетень (всі – Полісся), Віктор Циганков (Жирона), Руслан Маліновський (Дженоа).
  • Нападники: Артем Довбик (Рома), Владислав Ванат (Жирона).
  • Резерв: Руслан Нещерет, Олександр Піхальонок (обидва – Динамо), Дмитро Криськів (Шахтар), Євген Чеберко (Коламбус Крю), Максим Таловєров (Сток Сіті). 

Нагадаємо, що напередодні Мирон Маркевич поділився думками про кризу в Динамо, яке в чотирьох матчах поспіль зіграло внічию в УПЛ. Він вважає, що "там немає порядку всередині колективу".

Що відомо про виступи України у відборі на ЧС-2026?

  • Підопічні Реброва опинилися у групі D разом з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
  • На старті кваліфікації "синьо-жовті" програли Франції (0:2) та зіграли внічию з Азербайджаном (1:1) і наразі посідають третє місце у турнірній таблиці свого квартету.
  • 10 жовтня збірна України зустрінеться з Ісландією, після чого 13 жовтня протистоятиме азербайджанцям.
  • Завершиться груповий етап відбору в листопаді. Команди, що посядуть перші місця у своїх групах напряму кваліфікуються на ЧС, а ті, які фінішують на других сходинках – гратимуть раунд плейоф, де потрібно буде пройти двох суперників.