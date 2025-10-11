Збірні Ісландії та України в очному поєдинку влаштували гольову феєрію з вісьмома забитими голами. Цей поєдинок вразив головного тренера "вікінгів" Арнара Гуннлаугссона.

Емоційні гойдалки в матчі Ісландія – Україна (3:5) тримали в напрузі вболівальників до фінального свистка. Шалена результативність стала сюрпризом для тренера ісландців Арнара Гуннлаугссона, пише 24 Канал з посиланням на Vísir.

Що сказав тренер Ісландії про поразку від України?

Ісландський фахівець відзначив високий рівень збірної України, але також віддав належне своїм підопічним.

"Це був дивний матч. Ми ж грали проти збірної України – це вам не жарти, це дуже сильна команда. І мені здалося, що ми виглядали справді добре впродовж великої частини матчу. Я просто дуже пишаюся хлопцями.

Гру завжди можна спростити: якщо ми програємо – жахливі, якщо виграємо – чудові. Але все не так просто. Я сподіваюся, що якомога більше людей це побачить, і думаю, що всі, хто розуміється на футболі, це бачать – ми сьогодні були просто чудові. Але ми пропустили голи, футбол – це безжальна гра", – сказав тренер Ісландії.

Попри поразку, тренеру ісландців сподобалася гра його підопічних. Однак висока результативність українців звела нанівець усі зусилля підопічних Гуннлаугссона.

Здавалося, що кожного разу, коли суперники били по воротах – це був гол. Але загалом я не пригадую, щоб Ісландія грала вдома проти такої сильної збірної й водночас демонструвала настільки динамічний і якісний футбол. З досвідом на цьому рівні та участю в більшій кількості великих матчів ти вже не прийматимеш таких рішень, як ми під час перших трьох пропущених голів. Я вважаю, що набагато легше виправити ці прикрі помилки,

– заявив тренер "вікінгів".

Нагадаємо, що походу зустрічі Ісландія поступалася Україні з рахунком 1:3. Проте "вікінги" зуміли вирівняти гру та відновити статус-кво (3:3). Вирішальними стали останні хвилини зустрічі, коли українці завдяки голам Калюжного та Очеретька вирвали перемогу в непростого суперника – 5:3.

Це цікаво. Статистичний портал SofaScore виставив оцінки гравцям матчу Ісландія – України. Найвищий бал серед обох команд отримав футболіст "вікінгів" Альберт Гудмундссон – 8,6 бала. У складі українців найкращим став Руслан Маліновський – 7,9 бала. Обидва футболісти грають за Дженоа та забили в матчі по два голи.

Яке турнірне становище команд у групі Н відбору на ЧС-2026?

Збірна Франціє впевнено лідирує у квартеті Н після трьох зіграних турів. У підопічних Дідьє Дешама дев'ять очок та відрив у 5 балів від найближчого переслідувача.

Україна після перемоги над Ісландією вийшла на друге місце. Команда Сергія Реброва має в активі чотири залікових пункти.

Ісландія лише на одне очко відстає від "синьо-жовтих" та ще не вибула з боротьби за путівку на Мундіаль. У наступному матчі "вікінги" прийматимуть у Рейк'явіку Францію.

Замикає квартет Н команда Азербайджану. У трьох матчах вона здобула лише один бал. Саме з аутсайдером групи Н збірна України проведе свій наступний поєдинок.

