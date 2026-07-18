Фінал ЧС-2026 Іспанія – Аргентина: як подивитися матч онлайн в Україні

У неділю, 19 липня, о 22:00 за київським часом відбудеться головний матч чемпіонату світу-2026. У фіналі турніру збірна Іспанії зустрінеться з Аргентиною, щоб визначити нового чемпіона світу.

Вирішальний поєдинок викликає величезний інтерес не лише серед футбольних уболівальників. 24 Канал розповість, де можна буде переглянути фінал чемпіонату світу онлайн в Україні.

Де дивитися матч Іспаня – Аргентина

Цей поєдинок уже охрестили історичним: на полі зійдуться чинні чемпіони Європи та світу, а вболівальники стануть свідками унікальної дуелі поколінь – Ліонеля Мессі проти Ламіна Ямаля.

В Україні офіційним транслятором головної події чотириріччя є медіасервіс MEGOGO. Глядачам доступні два варіанти перегляду:

Безкоштовно: у цифровому ефірі Т2 та в більшості кабельних мереж України на телеканалі "MEGOGO Спорт".

За підпискою: у високій якості у підрозділі "Футбол" (розділ "Спорт") на телеканалі "MEGOGO Футбол Перший" через Smart TV, смартфони чи комп'ютери. Трансляція відкрита для користувачів із пакетами "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна" або усі "MEGOPACK".

Цьогорічний фінал здивує глядачів форматом шоу. Уперше в історії Мундіалів у перерві між таймами проведуть масштабне грандіозне шоу за аналогією з американським Супербоулом. Сама ж церемонія закриття турніру стартує за 90 хвилин до стартового свистка.

Крім того, ФІФА підготувала революційне нововведення для переможців. Окрім офіційного кубка та золотих медалей, тріумфатори чемпіонату світу вперше в історії отримають спеціальні чемпіонські персні, запозичивши цю традицію в американських ліг НБА та НФЛ.