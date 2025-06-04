Два фінали, бій у Донецьку та супергол Ямаля: історія матчів між Іспанією та Францією
- Іспанія та Франція зіграють у півфіналі Ліги націй 2024-2025.
- Команди зіграли 37 очних матчів за всю історію.
- Іспанія частіше вигравала спаринги, тоді як Франція – офіційні ігри.
Дві титуловані топ-збірні розіграють між собою путівку до фіналу Ліги націй. Іспанці частіше перемагали французів, проте більшість цих тріумфів відбулись в товариських іграх.
Цього тижня визначиться новий переможець Ліги націй. В першому півфінал німці протистоятимуть португальцям, тоді як у другому Іспанія зіграє проти Франції, повідомляє 24 Канал.
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Очні битви
Особливо інтригуючим обіцяє бути матч між Іспанією та Францією. Перші минулого року виграли Євро-2024, тоді як другі виходили у фінал двох останніх чемпіонатів світу.
За свою історію Франція та Іспанія зіграли аж 37 очних матчів. У них невелика перевага на боці останніх – 17 перемог при семи нічиїх та 13-ти успіхах "ле бле". Втім якщо прибрати товариські ігри, то тут явна перевага у французів.
Всі офіційні матчі між Іспанією та Францією:
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|МАТЧ
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|Євро-1984
|фінал
|Франція – Іспанія
|2:0
|Платіні, 57, Беллон, 90
|Євро-1992
|кваліфікація
|Франція – Іспанія
|3:1
|Суазе, 14, Папен, 58, Блан, 76 – Бакеро, 10
|Євро-1992
|кваліфікація
|Іспанія – Франція
|1:2
|Абелардо, 33 – Фернандес, 12, Папен, 15
|Євро-1996
|група
|Франція – Іспанія
|1:1
|Джоркаефф, 40 – Камінеро, 85
|Євро-2000
|1/4 фіналу
|Іспанія – Франція
|1:2
|Мендьєта, 38 (пен) – Зідан, 32, Джоркаефф, 44
|ЧС-2006
|1/8 фіналу
|Іспанія – Франція
|1:3
|Вілья, 28 (пен) – Рібері, 41, Вієйра, 83, Зідан, 90+2
|Євро-2012
|1/4 фіналу
|Іспанія – Франція
|2:0
|Хабі Алонсо, 19, 90 (пен)
|ЧС-2014
|кваліфікація
|Іспанія – Франція
|1:1
|Рамос, 25 – Жиру, 90+4
|ЧС-2014
|кваліфікація
|Франція – Іспанія
|0:1
|Педро, 58
|Ліга націй 2020-2021
|фінал
|Іспанія – Франція
|1:2
|Оярсабаль, 64 – Бензема, 66, Мбаппе, 80
|Євро-2024
|1/2 фіналу
|Іспанія – Франція
|2:1
|Ямаль, 21, Ольмо, 25 – Коло Муані, 9
Вони виграли 6 з 11-ти офіційних матчів, тоді як у Іспанії лише три перемоги над суперником. Останні їх дуелі були особливо гарячими. У 2021 році Франція виграла у суперника в фіналі Ліги націй (2:1) завдяки спірному голу від Мбаппе.
Іспанцям вдалось помститися за три роки на Євро-2024. У півфіналі підопічні де ла Фуенте з аналогічним рахунком взяли гору. Окрасою того матчу став шедевральний гол від Ламіна Ямаля.
Гол Ямаля у півфіналі Євро-2024: дивіться відео
Нагадаємо, що у вирішальному матчі Ліги націй 2024-2025 переможець цієї пари зіграє з Німеччиною або Португалією. Фінал пройде 8 червня у Мюнхені. Початок – о 22:00 за київським часом.